A Keszthelyen élő szerző a Vajda János Gimnáziumban érettségizett még 1996-ban, azóta élt többek között Budapesten, Nagyváradon és Kolozsváron is. Az irodalom iránt érdeklődők körében neve összefonódott a Hévíz folyóirattal, hat éven át volt a lap főszerkesztője. Költőként, műfordítóként és drámaíróként is jegyzi a szakma, munkásságáért számos díjjal jutalmazták. A ZAOL podcast adásának vendége Szálinger Balázs, akivel a szerencséről, mágiáról, kiszenvedett gyöngyökről, alkotói helyszínekről és a Petőfi emlékévről egyaránt beszélgetünk. Műsorunk első részét itt hallgathatják, később felületeinken megtalálják majd a folytatást is.