Miután a császári csapatok 1849 júliusában betörtek Zalába, s némi ellenállást követően elfoglalták Zalaegerszeget és Nagykanizsát, Zala megye Állandó Bizottmánya július 15-én népfelkelést hirdetett a megye védelmére, a megszálló császáriak ellen. Amikor két nappal később Ederics irányából Keszthely felé vonultak a Szántói járás népfelkelői, útközben kocsijával szembejött velük a Fejér megyei Velencéről származó Meszlényi József nemzetőr százados, aki Kossuth felesége, Meszlényi Terézia első unokatestvére volt.

Meszlényi 1840-től a cs. kir. 19. gyalogezredben katonáskodott, 1844-től 1846-ig pedig Bécsben, a Magyar Királyi Nemesi Testőrségben szolgált alhadnagyként. Leszerelését követően vette feleségül a Zala megyei Diszelben született Mészöly Zsófiát. Családjával 1848 tavaszán költözött felesége szülőhelyére, s ott gazdálkodott a családi birtokon. A katonailag képzett és tapasztalt Meszlényi 1848 májusában tagja lett a diszeli nemzetőrségnek, amikor pedig július elején kimozdították és a horvát határszélre indították a zalai nemzetőrség első váltását, a Tapolcai járás nemzetőrzászlóaljának főhadnagyává, később pedig századossá és századparancsnokká választották. Nemzetőr századával 1848 nyarán, valamint 1849 májusától a császáriak betöréséig a Mura mentén teljesített őrszolgálatot.

Keszthely látképe a 19. század derekán

Forrás: Göcseji Múzeum

A vele 1849. július 17-én, Keszthely térségében történteket így örökítette meg a rögtönítélő bíróság jegyzőkönyve: „…lesenceistvándi-, tomaji- és németfalusiak káplányok, Böcsvölgyi Sándor vezérlete alatt a felkeltek Keszthely fele menvén, midőn Meszlényi József nemzetőri százados, ki a múlt év óta az ellenséges támadások gátlására folytonos hadi szolgálatokat tett, Csertán Sándor kormánybiztos úr rendeletéből inasával, egy, az ellenségtől a magyar részre átjött vadásszal és kocsisával avégett, hogy Balatonfüredről, ahová megyei pénztárnokunk

menekült, 1200 forintokat a nemzetőrök zsoldoztatására meghozni, Keszthelyről kiindult és az írt felkeltek elébek ment. Ezek által megállíttatván, kocsijáról leszállt és a vezér káplány elébe állíttatott, kinek útilevelét és utalványát elölmutatván, ezáltal szabadon bocsájtatni rendeltetett, és néhány felkiáltások hallatta után kocsijára ült, útját folytatandó.

Midőn a vonyarci szőlőhegyek közt utazna, a már Keszthely felé lévő népfelkelő tömegnek egy egyes lovas szekerén egy ember jött, ki a tömeg népéhez úgy szólt: »Miért eresztik el azon urat, hisz az spion!« Erre az előcsapatban lévők visszafordulván, többen az egylovas szekérre felkapván, nagy sebességgel rohantak vissza Meszlényi százados úr szekere után, a káplánynak intéseit és halálos büntetés alatti fenyegetődzéseit megvetve, sőt személyét is agyonszúrással fenyegetve. Meszlényi százados urat és útitársait megrohanták, fegyvereikkel leverték, a kocsijáról lerántván, agyban-főben őt és társait leütvén-vervén, magok előtt gyalog menni kényszerítették, és Keszthelyig szünet nélküli borzasztó kegyetlenkedések, káromkodások és kifakadások közt ütötték, szurkálták. A város piacáig hurcolván, ott a kormánybiztos és másod alispán urak előtt is, kiknek csillapító szavai kigúnyoltattak, ellenük és minden kaputos [kabátos, értsd: tisztségviselő] urak ellen fenyegetődző és agyonverésüket ígérő kifakadásokkal éltek, és nemcsak ezen főbb tisztviselőket és urakat, de magát a városi népet is, kiknek felkelt része már Kanizsa felé kivonult és táborba szállt, amiért ezen gyilkos csoport zabolázására semmi erőt ellene állítani nem lehetett, elrémítették.

Magyar népfelkelők 1848-ban

Forrás: Brown Digital Repository, USA

Így történt, hogy Meszlényi századost és útitársait irtózatos verések, szúrások közt kínozni meg nem szűntek; Meszlényi százados ujjáról a gyűrűjét lehúzni, pénzes tárcáját, fegyvereit részint itt, részint már előbb elrabolni nem irtóztak, de Meszlényi századost, midőn a megyeházban menekülni kívánna, a folyosóról hajánál fogva földre teríteni és a piacra vissza kihúzni, itt kegyetlen vadsággal ütni-verni, és a már úgyis összekínzottat s magán kívül lévőt dárdákkal, törött puskacsőkkel, fejszével vérben-fagyban hagyni nem rettentek. A német vadászt, ki a kormánybiztos [Csertán Sándor] előtt térdre borulva esdeklett életéért, borzasztó káromlások közt (fenyegetvén magát a kormánybiztost is) nyakszirten ütötték és verték; a verések, ütések nagyszerűségét az eltört puskaagy, több eltört lándzsák nyelei tanúsítják.

Végre mégis sikerült a közben jött szolgabírónak a tömeget rendben állítani, és még ez nap, július 17-én Balatonhídvégen táborba szállítani. Itt is folytonos ingerkedéseket, egy nemzetőri tiszt ellen szegülést, fenyegetődzéseket követtek el mindaddig, míg a sármelléki táborból 2 század nemzetőrök nem érkeztek, kik által fegyver közé vétetvén, ellenszegülési kísérletek dacára fegyvereik lerakására kényszeríthettek, és kormánybiztosi rendeletből a vétkesebbek tiszti vizsgálat által kitanultathattak, ezek befogattak, és már július 18-án Keszthelyre fél század nemzetőrök által be is kísértettek.”

Csertán Sándor Zala megyei kormánybiztos 1849. július 18-án rögtönítélő törvényszék alakítását rendelte el a fellázadt népfelkelők megbüntetése, illetve a további hasonló esetek megakadályozása érdekében. A Keszthelyen, július 19-én reggel 7 órakor Hertelendy Károly táblabíró, lesencetomaji birtokos (Zala vármegye volt másodalispánja és országgyűlési követe) elnökletével összeült rögtönítélő bíróság a sértettek, a vádlottak és a szemtanúk vallomásai, valamint a sérülésekről felvett orvosi látleletek alapján még aznap meghozta ítéletét az elsőrendű vádlottak felett. A vallomásokból bebizonyosodott, hogy a lesenceistvándi Takács Antal rántotta le Meszlényit a kocsijáról s a fején törte el dárdáját. A csak fél szemével látó századost azzal fenyegette, hogy kiszúrja a másik szemét is, a megyeházban pedig szakállánál fogva a földre rántotta, hajánál fogva az utcára vonszolta, ott tovább ütötte, és a tömeget e szavakkal lázította Meszlényi és a hivatalviselő nemesek ellen: „Verjétek agyon! Keressétek fel a többit is, és valahány kaputos úr van Keszthelyen, mind agyon kell verni; ha agyon nem verhetitek, akkor úgy tiporjátok ki szájukon az emésztettet!” A lesencetomaji Tompó János vasvillájával többször megszúrta Meszlényit, s közben ezt kiáltotta: „Hát nem az urak ölésére jöttetek-e?!” Mindkét elkövető bántalmazta, ütötte-verte Mikula János vadászt is, harmadik társuk, a lesenceistándi Szűcs vagy Szegletes István pedig Meszlényi inasát, Sulman Ignácot szúrta meg többször s ütötte nyakszirten vasvillával. A negyedik elkövető, a lesenceistvándi Pap Vendel puskájának agyával úgy fejbe vágta Meszlényit, hogy a fegyver kettétört, majd a törött puskacsővel verte az ütéstől a földre rogyott századost, erőszakkal elvéve a gyűrűjét és az utazótáskáját. Ötödik társuk, a németfalusi Balla vagy Birkás Ferenc a földön fekvő Meszlényit fejszéjének lapjával verte, azt hangoztatva, hogy „minden úrral így kell tenni”.

Anyakönyvi kivonat a kivégzettek adataival

Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltára

Mivel a sértettek, a szemtanúk, valamint részben az elkövetők vallomásai, továbbá az orvosi látleletek is alátámasztották a vádlottak bűnösségét, a rögtönítélő törvényszék kötél általi halálra ítélte Szűcs vagy Szegletes Istvánt, Balla vagy Birkás Ferencet, Pap Vendelt, Tompó Jánost és Takács Antalt. A másodrendű vádlottak – az enyhébb súlyú bűnöket elkövető további tizenhat elfogott tettes – felett nem a rögtönítélő törvényszék ítélkezett. Ügyüket rendes bíróság, Zala megye keszthelyi kerületi törvényszéke elé utalták; közülük azonban a tettét különös kegyetlenséggel elkövető, mindössze 15 éves ifjabb Kötél Mártont csak fiatal korára való tekintettel mentették fel a halálos büntetés alól.

A rögtönítélő törvényszék ítéletét 1849. július 19-én délután 1 órakor hirdették ki a vasra vert vádlottak és a keszthelyi nép előtt. Az elítélteket ezután lelki vigaszban részesítették és meggyóntatták, majd fél 5 körül a Keszthely nyugati szélén lévő Gáti-dombon felállított vesztőhelyre kísérték. Ott „a nép sokasága előtt” ismét kihirdették az ítéletet, a halálra

ítélteket átadták a bakónak, aki egymás után felakasztotta őket. A rögtönítélő törvényszék fél 7 körül oszlott el, miután a kiküldött alszolgabíró jelentést tett az ítéletek végrehajtásáról.