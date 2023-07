Minden, ami marionett, mondhatni, ennek a jegyében szerveződtek a idei bábparádé előadásai.

Mesevilágba csöppenhetett, aki szombaton délután ellátogatott a kultúrházhoz, ahová az ország minden tájáról idesereglett csoportok hoztak játékokat a gyermekek, no meg a felnőttek örömére. Találkozni lehetett például Mazsolával, az unikornis pónival, vagy felszállni a felhővadász repülőgéppel, kipróbálni a jövőbe lövő ügyességi játékot, ami csak egy volt a sok közül. Az ügyes kezűek és türelmesek elmerülhettek a bábkészítésbe is a kézművesjátszóházban.

A hottói program alapjait 12 éve rakták le, ahogy ezt érdeklődésünkre Varga Péter Róbert és Pfeifer Zsófia a házigazda hottói Ziránó Színház tagjai, azaz társulata elárulta. A Magamura Alkotóműhellyel együttműködve a kezdetektől bekapcsolódtak a Dombérozó programfolyamába. Ez évben a Ziránó A három kismalac című előadásával kezdődött a bábparádé, őket Jancsi és Juliska édes álma követte a Laniakea Színház két művésze, Nagy Petra és Keresztény Tamás játékával. A Mátyás király szárnyai-t pedig a MárkusZínház mutatta be.

Telt házat vonzott az idei bábparádé is

Fotó: A szerző