Időutazásra invitálták a község lakóit a VII. Göcseji Dombérozó szervezői, régi fotókat kértek, és rendeztek belőle kiállítást a faluházban.

Sok-sok tucatnyi fénykép került elő, ezeket reprózás után a nagyteremben felállított tablókon tárták a közönség elé. A múltat és jelent bemutató képek között olyan érdekesség is felbukkan, mint a barabásszegi református iskola taulóiról 1904-ben készült fotó. Akadt, aki megörökítette az elsőáldozást 1960-ban, a bérmálást 1975-ben, a gőzgépes cséplést 1930-ban, a téglavetést 1942-ben.

A település lakói büszkék múltjukra. Becsvölgyét 1200 körül említik először az okiratok, nevének első fele személynév, mely Bych, Bics, Böcs, Bécs alakban is előfordul. Az egyes nemesi családok birtokuk testén építettek maguknak lakást, így alakultak ki az egyes „szeg” községek. Becsvölgye neve az 1800-as évek végétől nem használatos, 1943-tól éledt fel újra. Településrészei közül Kislengyel 1256-ban, Vargaszeg 1490-ben tűnik fel az okmányokban. Barabásszegen vagy Borbásszegen áll Becsvölgye legrégibb temploma, ez a szeg lett a települési körzet legjelentősebb gócpontja és alakult önálló községgé. Vörösszeg nevet Becsvölgyén először 1599-ben említik. Kereseszeg már nem önálló település. Paizsszegen, másként Pajszegen 1910-ben megépült a római katolikus iskola, majd 1950-ben a templom is. Vargaszeg vagy Vergaszeg már 1490-től megtalálható hivatalos okmányokban.

A képek július 16-án estig tekinthetők meg.