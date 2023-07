A nemzetközi fiesztán múlt szombaton lépett fel a csapat, több ízben is. Este a nagyszínpadon játszottak, és ahogyan Babos Lajos felidézte, 12 éves fennállásuk egyik legnagyobb sikerét aratták – azóta is sorra érkeznek hozzájuk ímélben, telefonon a gratulációk: a szakma és a publikum részéről egyaránt.

A zenekarvezető elárulta, most is dixie-darabokat, illetve hazai és nemzetközi örökzöldeket játszottak, mindezt fűszerezve charlestonnal, boogie woogie-val s operett-feldolgozásokkal.

– Zenekarunk egy kiemelt célja, hogy a hazai könnyűzenei örökséget ápoljuk, ezért is tűzünk műsorunkra rendszeresen operett-feldolgozásokat – tette hozzá az együttes vezetője. – Ez a műfaj hungarikum, és mi szeretnénk ezt továbbvinni. A Happy Dixieland Band Hévíz egyik fontos küldetése, hogy éltessük a hazai könnyűzenei örökséget, persze picit átdolgozva, jazzesen, dixie-sen, swingesen. A közönség pedig nagyon szereti azt, amit képviselünk: átélhettük ezt Miskolcon is.

A borsodi városban helyi, hazai és nemzetközi publikum verbuválódott a fesztiválra, a zalai csapatot pedig telt ház fogadta. Azóta özönlenek a gratulációk és a CD-megrendelések, s a legtöbbet mondó reakció: visszavárják őket.

Babos Lajos lapunk kérdésére arról is beszélt, a következő hónapok koncertnaptára szinte megtelt, számos Balaton-parti településen fellépnek majd, emellett koncerteznek például Dunaharasztiban, Sárváron Malek Andreával, s fellépnek Majsai Gáborral is. Persze, a közönség például Hévízen, Keszthelyen és Vonyarcvashegyen is élvezheti muzsikájukat.

– Az év második felében sokat találkozhat velünk a publikum, már szeptemberre, októberre és az esztendő legvégére is vannak lekötött koncertjeink. Mi pedig örömmel játszunk bárhol, hiszen a dixie örök s szereti a közönség, ezt igazolják fellépéseink is – mondta Babos Lajos.