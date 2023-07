A NÖF NKft. az idei nyári turisztikai szezonban már több alkalommal is rendezett kulturális programot a keszthelyi Festetics-kastélyban. Ezúttal kétnapos programsorozatot indít útjára hagyományteremtő szándékkal. Minden korosztály számára kellemes időtöltés ígérkezik, lesznek szakmai tárlatvezetések a madárparkban és a pálmaházban, múltidéző kastélylátogatás korhű ruhákba öltözött tárlatvezetők kíséretében, lovasbemutatók, betekintés a Kortárs Művészeti Műhely mindennapjaiba, ahol lehetőség nyílik különféle grafikai és képzőművészeti technikák kipróbálására is. Vasárnap este pedig a Budapest Jazz Orchestra és Wolf Kati koncertjével zárul a nyáresti szórakozás.

Oláh Zsanett a NÖF Nkft. ügyvezetője hangsúlyozta: „A turisztikai főszezon eddigi hétvégéi óriási sikert arattak a látogatók körében, több rendezvényünk is telt házas volt. Ez inspirál minket újabb és újabb élményalapú programok megszervezésére. A kastély korábbi értékeit megőrizve szeretnénk új hagyományokat teremteni, a Festetics-kastély éjjel-nappal programunk is egy ezek közül.”