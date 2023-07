A kézzel és nem ecsettel készült, akrilfestékkel, kőporral, százféle ásvánnyal, kristállyal felépített képeket, tárgyakat Nikitscher Bernadett, a központ vezetője ajánlotta a megjelentek figyelmébe, majd a festő maga vezette végig a közönséget a tárlaton. Kiderült, a különböző élethelyzetek mellett egy adriai utazás is lehet ihlető, a művész gondolatait inspiráló esemény, nem is véletlen, hogy a tér közepén tengeri enteriőr idézi meg az azúrkék miliőt.

Baka Nóra kristályképei a zalaegerszegi Göcsej Tudásközpont emeletén

Fotó: Arany Horváth Zsuzsa

Az ásványok, kristályok is külön történettel csatlakoznak a képekhez. A festészettel 8 éve foglalkozó Baka Nóra képeivel az ARTsCAP kortárs művészeti magazin olvasói is találkozhattak már az egyik 2022-es lapszámban, de a keszthelyi Festetics Kastélyban és Budapesten, sőt Londonban is látható Baka Nóra alkotás. A zalaegerszegi tárlat szeptember elsejéig látogatható.