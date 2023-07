A fesztiválon általában a kelet-közép-európai térség társulatai vesznek részt, ez idén is így alakul. A házigazda ezúttal is a Pupilla Bábszínház lesz, amely augusztus 11-én, pénteken mutatja be a Bartal Kiss Rita által írt Sosedska (azaz Szomszédság) című mesejátékot. Szlovéniát egy másik társulat is képviseli, a ljubljanai Fru-Fru Bábszínház augusztus 17-én, csütörtökön „Krtek Zlatko ali kakec, ki je padel z neba” címmel egy kisvakond történetét viszi színpadra.

A 2023-as Bábkikötő nyitó előadását augusztus 4-én, pénteken tartják „Cvrčak i mravi” címmel, ekkor a klasszikus tücsök és hangya történet adaptációját láthatja a közönség egy horvátországi társulat, a csáktornyai központtal működő Pinklec jóvoltából. Szlovákiát az besztercebányai Odivo Bábszínház képviseli az idei fesztiválon a „Volk, ki je padel iz knjige”, azaz A farkas, aki kiesett a könyvből című mesével, ez a társulat augusztus 14-én, hétfőn mutatkozik be.

Magyar részről ezúttal is az Aranyszamár Bábszínház érkezik Lendvára, a budapesti társulat már évek óta visszatérő vendégnek számít a Muravidéken. Ezúttal a Blattner-díjas Szívós Károly rendezésében a Szász Ilona által írt A Holdkirály palotája című mesejátékot mutatják be augusztus 22-én, a fesztivál záró eseményeként.

A Bábkikötő rendezvényeinek jó idő esetén a lendvai Városi Színház- és Hangversenyterem szabadtéri színpada, míg esős körülmények között annak színházterme ad helyet. Az előadások minden esetben 18.30 órakor kezdődnek, s ingyenesen tekinthetőek meg.