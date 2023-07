A szimpózium vezetője a már kialakult hagyományoknak megfelelően ezúttal is Buday Mihály volt, aki lapunknak úgy fogalmazott: nemcsak jól érezték magukat, de nagyszerű alkotások is születtek az egy hetes munka során.

– A tófeji nemzetközi művésztelep a legszínvonalasabb zalai alkotóműhelyek sorába tartozik, s idén is tudtuk a megszokott nívót produkálni – mondta Buday Mihály. – A művészeink többsége már hazajár Tófejre, s ami még nagyon fontos, az alkotómunkában itt részt vevők sem a piaci elvárásoknak, sem az egyéb divatos trendeknek nem akarnak megfelelni. Nálunk mindenki szabadon alkothat, nincsenek megkötések és nincsenek kérések sem irányukba, itt mindenki önmagát adja. Ez egyben azt is jelenti, hogy az elkészült képek nagyon széles palettán mozognak, a nonfiguratív alkotásoktól kezdve a naiv művészeten és a hagyományos, valósághű ábrázolásos tájképfestészeten át a szürrealizmusig nagyon sok stílust megjelenítenek, ám oly’ módon, hogy a művészek a saját lelkükön engedik át a témákat, s ezáltal válnak azok egyedi alkotásokká.

Buday Mihály hozzátette: tíz művész még sosem dolgozott a tófeji szimpóziumon, ezzel ismét sikerült egy fontos mérföldkövet meglépniük. A művésztelep vezetője szerint a település és annak környezete is erős hatást gyakorolt rájuk, többek képein bukkannak fel Tófejhez, az itteni tájhoz és életképekhez köthető motívumok.

Az V. Tófeji Nemzetközi Művésztelep zárórendezvényén részt vett a térség országgyűlési képviselője, Cseresnyés Péter, illetve Bene Csaba, a vármegyei közgyűlés alelnöke is. Utóbbi köszöntőjében arról beszélt, hogy a művésztelep nyitottsága hozzájárulhat ahhoz, hogy a helyiek is részesei lehessenek az alkotó folyamatoknak, ami azért is fontos, mert a szakképzésben ma már egyáltalán nincs művészeti tárgyak oktatása. Horváth Zoltán polgármester pedig a mini-tárlatot megnyitó beszédében a jövőbeni folytatás reményének adott hangot.