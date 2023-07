A rendezvénysorozat főzőversennyel kezdődött, amelynek nemcsak az volt a célja, hogy még jobban összekovácsolja a helyi közösséget, de az is, hogy a távolabbról érkező vendégeket is megismertessék a népi gasztronómia remekeivel. Ezért akadt olyan csapat, amelyik egészen széles tárházát kínálta a tájjellegű ételeknek, a kenyérsütéstől a dödölle készítéséig sok mindent felvállalt. Az önkormányzat méltányolta is ezt a szándékot, hiszen nemcsak a legízletesebb ételeket, de legautentikusabbakat is díjazták.

- A falunap nálunk mindig közösségi program, amikor minden korosztályt igyekszünk megszólítani, beleértve az egészen pici babákat is, hiszen ilyenkor baba-sarkot, valamint szoptatóhelyet alakítunk ki, hogy ők is részt vehessenek a rendezvényen – mondta Borvári Lili polgármester. – A településnek amúgy is van egy fiatalbarát koncepciója, nemcsak programokkal, de üres házhelyekkel is várjuk a nálunk letelepedni szándékozó fiatalokat. Ugyancsak eltökélt szándékunk, hogy a falu lakói közül lehetőség szerint minél több embert vonjunk be a programokba, ez egyaránt vonatkozik a sportolási lehetőségekre és a kulturális bemutatókra is. Természetesen a passzív befogadás is megjelenik a falunapi kínálatban, vannak olyan fellépőink, akik vendégként érkeznek hozzánk. Az is célunk, hogy a népi kultúra és a hagyományőrzés mellett a modern, színvonalas szórakoztatás se maradjon ki a programból, hiszen arra is igény mutatkozik.