RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Egerszegi Mozaik (közéleti magazin Király-Zalai Viktóriával) 7.00 Magyaróra 8.00 Turmix (hétvégi magazin Pál Nikivel) 12.00 Zene 14.00 A’la Carte (üzenetek és jó zenék) 18.00 Egerszegi Krónika (hírmagazin) 18.10 TOP 30 (heti slágerlista Németh Mikivel) 21.00 Zene

Mária Rádió Régió Zalaegerszeg: 17.50 Hírpercek 17.55 Karitász tábor megnyitó (ismétlés) 18.30 Útravaló (ismétlés) 18.40 Helyi hírek 18.45 Hírpercek 18.50 Lelkiségi percek 18.55 Hitvalló 19.15 Beszélgetés a vezetésről (ismétlés) 19.40 Hírpercek 19.45 Igéző

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–09.00 Reggeli műsor 8.15 Biztonságunk érdekében 9.05 A hét zeneszámának választása 10.15 5 perc a szépségért 10.30 Múltunk rejtélyei (ismétlés) 11.15 Egészségügyi műsor – ETM. Az egészséges táplálkozás művészete 12.00 Déli krónika 12.15 A hét magyarnótája választása 15.00 Terepjáró 16.05 Hétvégi randevú 18.00 Napi krónika 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.05 Egészségügyi műsor – ETM. Az egészséges táplálkozás művészete (ismétlés) 21.35 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 6.00 Híradó (a heti Híradók ismétlése) 7.30 Mesesarok (mese válogatás) 8.00 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 8.30 Mérleg (gazdasági magazin Buza Beátával) 9.00 KultúrKör (kulturális magazin Szigeti Évával) 9.30 Zöldövezet (magazin Vörös Nándorral) 10.00 Forgószínpad (színházi magazin) 10.30 Vitál Turmix (életmódmagazin) 11.00 Liszt Iskola Néptánc est 12.30 Képújság 15.00 Híradó (a heti Híradók ismétlése) 16.30 Mesesarok (mese válogatás) 17.00 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 17.30 Mérleg (gazdasági magazin Buza Beátával) 18.00 KultúrKör (kulturális magazin Szigeti Évával) 18.30 Zöldövezet (magazin Vörös Nándorral) 19.00 Forgószínpad (színházi magazin) 19.30 Vitál Turmix (életmódmagazin) 20.00 Liszt Iskola Néptánc est 21.30 Híradó (a heti Híradók ismétlése) 23.00 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 7.00 Kibeszélő extra 7.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 8.00 TesTrend 8.30 Híradó 8.45 Diagnózis 9.15 Zenélő Kanizsa: Nagykanizsa Város Vegyeskara 10.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 10.30 Lapozó 12.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 12.30 A mi portánk 13.00 Értékeink 13.30 Kommentár nélkül 13.55 Kibeszélő 14.25 Napi Kanizsa 14.50 TesTrend 15.20 Kibeszélő extra 15.50 Lapozó 18.00 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 18.30 Újház 19.00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó 19.30 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 20.00 Kifutón túl 20.30 Recept-Túrák 20.45 Zenélő Kanizsa: Tüttő János nótaklub 21.45 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 22.15 Lapozó 0.00 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 0.30 Újház 1.00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó 1.30 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 2.00 Kifutón túl 2.30 Recept-Túrák 2.45 Zenélő Kanizsa: Tüttő János nótaklub 3.45 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 4.15 Lapozó

Keszthely: 6.00 Savaria Filmfesztivál: Költöző madarak 6.51 Rigmus (gyermekirodalmi műsor) 6.53 Savaria Filmfesztivál: Who dat boy 7.00 Híradó 7.15 Göcsej Filmfesztivál: Mag számol 7.45 Balatoni Mozaik (beszélgetés a térség polgármestereivel) 8.15 Balasport 2023 (retro adás) 8.45 Göcsej Filmfesztivál: Körfolyamat 8.48 UNIV TV: Miért száradnak ki a patakok 9.00 Savaria Filmfesztivál: Költöző madarak 9.51 Rigmus (gyermekirodalmi műsor) 9.54 Savaria Filmfesztivál: Who dat boy 10.00 Híradó 10.15 Göcsej Filmfesztivál: Mag számol 10.45 Balatoni Mozaik (beszélgetés a térség polgármestereivel) 11.15 Balasport 2023 (retro adás) 11.45 Göcsej Filmfesztivál: Körfolyamat 11.48 UNIV TV: Miért száradnak ki a patakok 12.00 Képújság 18.00 Göcsej Filmfesztivál: Szikla 18.51 Savaria Filmfesztivál: Ön is Vekerle 19.01 Göcsej Filmfesztivál: Szeretni egy életen át 19.15 Négy láb, nagy szív (magazin) 19.35 Természetvédelem határok nélkül (ismétlés) 19.56 Göcsej Filmfesztivál: Van rá időnk 20.00 Objektív (közéleti magazin) 20.30 Határtalan (nemzetiségi magazin) 21.00 Göcsej Filmfesztivál: Szikla 21.51 Savaria Filmfesztivál: Ön is Vekerle 22.01 Göcsej Filmfesztivál: Szeretni egy életen át 22.15 Négy láb, nagy szív (magazin) 22.35 Természetvédelem határok nélkül (ismétlés) 22.56 Göcsej Filmfesztivál: Van rá időnk 23.00 Objektív (közéleti magazin) 23.30 Határtalan (nemzetiségi magazin) 0.00 Képújság

Lenti: Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések