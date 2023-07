RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj velünk! 10.00 A’la Carte 14.00 Helló Egerszeg 18.00 Egerszegi Krónika 18.10 Like 23.00 Zene

Mária Rádió Régió Zalaegerszeg: 17.50-től 19.50-ig Ajkáról közvetített műsorok

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Hétvégi programajánló 10.15 Világjáró 11.15 Helyzetkép 12.00 Déli krónika 15.00 Terepjáró 16.10 Hétvégi programajánló 16.30 Múltunk rejtélyei 17.05 Komolyan a zenéről (utolsó pénteken) 18.00 Napi krónika 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.05 Helyzetkép (ismétlés) 21.35 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó, félóránként 9.00 Egerszegi Esték 9.30 A Szomszéd Vár 10.00 Híradó 10.30 Képújság 17.15 Generációnk 17.45 Kortalan torna 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 KultúrKör 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 Forgószínpad 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 KultúrKör 21.00 Dokumentum műhely: Orrvérzésig 21.10 Dokumentum műhely: Távlovas verseny egy olimpikon szemével 21.20 Dokumentum műhely: Tort ül a kondor 21.30 Dokumentum műhely: Vadváltó 21.40 Híradó 22.15 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk 7.00 Családias 7.30 Info blokk 8.00 Kibeszélő 8.30 Híradó 8.45 Zenélő Kanizsa: Your Last Steps 9.15 A magyarság totemállatai 10.05 Info blokk 10.35 Lapozó 12.00 Családias 12.30 Kibeszélő 13.00 Zenélő Kanizsa: Your Last Steps 13.30 A magyarság totemállatai 14.20 Lapozó 18.00 Info blokk 18.30 Szertár 19.00 Info blokk 19.30 Családias 20.00 Híradó 20.15 Csodavilág természet 21.05 Ökoportrék: Nádai 21.30 Info blokk 22.00 Lapozó 0.00 Info blokk 0.30 Szertár 1.00 Info blokk 1.30 Családias 2.00 Híradó 2.15 Csodavilág természet 2.45 Ökoportrék: Nádai 3.30 Info blokk 4.00 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra 6.30 Hittel, lélekkel 6.40 A Csókai uradalom 7.00 Híradó 7.15 Objektív 7.45 Senior torna 7.53 Aggódunk érted! 8.52 400 év után 9.00 Szignatúra 9.30 Hittel, lélekkel 9.40 A Csókai uradalom 10.00 Híradó 10.15 Objektív 10.45 Senior torna 10.53 Aggódunk érted! 11.52 400 év után 12.00 Képújság 18.00 Egy csipetnyi szó: Dolák-Sali Róbert 18.32 Senior torna 18.42 Rigmus 18.45 Szeretni egy életen át 19.00 Híradó 19.15 A szomszéd vár (ismétlés) 19.45 Balatoni Mozaik 20.15 Balasport 2023 20.45 Nyugovó 20.49 Kimaradt körök 21.00 Egy csipetnyi szó: Dolák-Sali Róbert 21.32 Senior torna 21.42 Rigmus 21.45 Szeretni egy életen át 22.00 Híradó 22.15 A szomszéd vár (ismétlés) 22.45 Balatoni Mozaik 23.15 Balasport 2023 23.45 Nyugovó 23.49 Kimaradt körök 0.00 Képújság

Lenti: 19.00 Lenti Krónika: Boroszilikát szemcsés kerékpárút átadása Rédics és Lenti között – Új gyermekjátszóterek Lentikápolnán és Mumorban – Emlékezünk a gyémánt- és vasdiplomás tanítónőre – Semmelweis-nap Lentiben – Lenti város önkormányzati képviselő-testületének június 28-i nyilvános ülése felvételről – Zalai Krónika – Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések 19.00 A 2023. július 11-i, keddi műsor ismétlése: László-Péter napi főzőverseny Pákán – Falunap Csesztregen (összeállítás) – Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések