RÁDIÓ

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj Velünk! (az Egerszeg Rádió reggeli műsora) 10.00 A'la Carte (üzenetek és jó zenék) 14.00 Helló Egerszeg (hasznos információk, érdekességek sok-sok slágerrel és Németh Mikivel) 18.00 Egerszegi Krónika (hírmagazin) 18.10 Like (csak zene – szöveg néllkül) 19.00 Lelátó (sportmagazin Jóna Istvánnal) 20.00 Zene

Mária Rádió Régió Zalaegerszeg: 17.50 Hírpercek 17.55 Karitász tábor 18.20 Tanítások 18.45 Hírpercek 18.50 Lelkiségi percek 18.55 Beszélgetés a vezetésről 19.15 Legyetek apostolok 19.40 Hírpercek 19.45 Igéző

Muravidéki Magyar Rádió: 5.30–9.00 Reggeli műsor 7.20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9.30 Apróhirdetés 10.15 Heti programajánló 11.05 Térerő 12.00 Déli krónika 14.05 Kívánságműsor 15.00 Terepjáró 16.15 Sporthétfő 18.00 Napi krónika 18.20 Gin Tonic 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.00 Sporthétfő (ismétlés) 21.30 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó, félóránként 9.00 KultúrKör (kulturális magazin Szigeti Évával) 9.30 Forgószínpad (színházi magazin) 10.00 Híradó 10.30 Képújság 17.45 Kortalan torna – Idősek is elkezdhetik (senior torna) 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 Mérleg (gazdasági magazin Buza Beátával) 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 Zöldövezet (magazin Vörös Nándorral) 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 Mérleg (gazdasági magazin Buza Beátával) 21.00 Híradó 21.30 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 6.40 Mise – Istentisztelet 7.40 Generációnk 8.10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 8.20 Sztárportré 8.50 A magyarság totemállatai 9.40 Szelíd szeretettel élni az életünket 10.35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 10.45 Lapozó 12.00 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 12.30 Sztárportré 13.00 Generációnk 13.30 A magyarság totemállatai 14.20 Szelíd szeretettel élni az életünket 15.15 Lapozó 18.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 18.30 Dombvidék (válogatás) 19.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 19.30 Kibeszélő extra (válogatás) 20.00 Híradó 20.15 MTK II–FC Nagykanizsa (NB III-as labdarugó-mérkőzés) 21.45 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 22.15 Lapozó 0.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 0.30 Dombvidék (válogatás) 1.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 1.30 Kibeszélő extra (válogatás) 2.00 Híradó 2.15 MTK II–FC Nagykanizsa (NB III-as labdarugó-mérkőzés) 3.45 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 4.15 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 6.30 Objektív (közéleti magazin, ismétlés) 7.00 Senior torna: Széktorna állva 7.10 Kukkantó 7.30 Balatoni Mozaik (beszélgetés a térség polgármestereivel) 8.00 Kvantum (ismétlés) 8.30 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 9.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 9.30 Objektív (közéleti magazin, ismétlés) 10.00 Senior torna: Széktorna állva 10.10 Kukkantó 10.30 Balatoni Mozaik (beszélgetés a térség polgármestereivel) 11.00 Kvantum (ismétlés) 11.30 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 12.00 Képújság 18.00 Diagnózis (ismétlés) 18.26 Egy csipetnyi szó: Dolák-Sali Róbert 19.00 Híradó 19.15 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 19.45 Senior torna: Talajtorna láb 19.53 Hargita TV: Székely konyha és kert 20.18 Savaria Filmfesztivál: Első segély 20.51 Savaria Filmfesztivál: Birds on the Catwalk 21.00 Diagnózis (ismétlés) 21.26 Egy csipetnyi szó: Dolák-Sali Róbert 22.00 Híradó 22.15 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 22.45 Senior torna: Talajtorna láb 22.53 Hargita TV: Székely konyha és kert 23.18 Savaria Filmfesztivál: Első segély 23.51 Savaria Filmfesztivál: Birds on the Catwalk 0.00 Képújság

Lenti: Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések