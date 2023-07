A szakember a nyarat végigtanítja, Budapesten már táboroztatott, Nován július 31-től augusztus 4-ig foglalkozik fiatalokkal. A tematika többnyire hasonló. Általában a legfontosabbal, a drámajátékokkal indítanak. Ezek Ecsedi Csenge szerint elengedhetetlenek ahhoz, hogy a résztvevők felszabaduljanak. A pandémia óta ugyanis érezhető, hogy a gyerekek a közösségi eseményekbe sokkal visszafogottabban kapcsolódnak be. A színházi nevelés eszköztára azonban képes arra, hogy ellazítsa őket. Ami külön érdekességnek számít, hogy a kisdiákok az ötnapos kurzusok során olyan élményekhez jutnak, melyekben amúgy nehezen vagy ritkán lenne részük. Bepillanthatnak például az előadás- és a díszletkészítés folyamatába. A jeleneteket nekik kell alakítaniuk, közben improvizálhatnak. Míg dolgoznak, szinte észrevétlenül olyan feladatokat oldanak meg, melyek a kreativitást, a fantáziát és a mozgáskoordinációt fejlesztik.

Ecsedi Csenge Fotó: Zóka Pál

A jelentkezők – mint Csenge mondja - élvezik a programokat, hiszen „csak” játszani kell. Jelenleg a legtöbb tábor foglalkozásait a kisiskolások életkori sajátosságaihoz igazították. Nem véletlenül fókuszálnak rájuk, hiszen Ecsedi Csengénél is kisgyermekként kezdődött a szerelem a színházzal. Ő ötévesen egy színjátszó táborban szerzett olyan benyomásokat, melyek mint látszik, egy életre szólnak.

A drámapedagógus egyébként Zalaegerszegen is igyekszik megteremteni a lehetőséget, hogy kicsikkel foglalkozzon. A Kollázs Kulturális Egyesület ugyanis – melynek elnökeként tevékenykedik - nyári színjátszó napközit tervez 7 és 12 éves kor közötti kisdiákoknak. A kínálatban színjátszó és drámapedagógiai játékok, valamint kézműves foglalkozások szerepelnek. Ezekre azért is szükség van, hogy a gyermekek kikapcsolódjanak, önfeledtebbek legyenek. A közös munka eredményeként általában biztonságosabbá válik a mások előtti, nyilvános helyen történő megszólalás. Külön előny, hogy a gyerekek elszakadnak a kütyüktől, melyek sokszor megfosztják őket a közösségi lét örömeitől. A befelé fordulást oldani, a tehetségek kibontakoztatását segíteni kell – ezt vallja Csenge, aki édesanyjával, Ecsedi Erzsébet színművésszel, valamint több kollégájával, köztük Csernák Enikővel évek óta ezért és ezen munkálkodik.