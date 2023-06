Az elmúlt évek során a rendezvény országos ismertséget szerzett, s idén a világzene olyan nagyjait hozta Zalába, akik Budapestről, Sopronból és szerte az országból vonzották a látogatókat a páratlan szépségű természetközeli helyszínre.

Az időközben nevet váltott, Örvényeshegy Fesztiválként rendezett ötnapos program második hétvégéjén sem volt hiány sztárokban: a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával létrejött eseményen Diego Bailardo vezetésével fellépett a 35 éves Grammy-díjas zenekar, a Gipsy Kings, valamint Candy Dulfer, a Grammy-díjra jelölt holland szaxofonos és zenekara is. Az osztrák DelaDap „Crazy-Swing – Dirty Jazz” koncertjével mozgatta meg szombaton késő este a magyar közönséget. A hétvége egyik legnagyobb sikerét azonban talán a Nagy-Britanniában 2022-ben az év énekesének választott Kevin Davy White könyvelhette el, aki 2022 után második alkalommal látogatott el Zalacsány-Örvényeshegyre. Pénteki akusztikus koncertjén a meleg és a délutáni időpont ellenére egy emberként mozdult meg a hallgatóság, a nézők az esemény után hosszasan fotózkodtak és beszélgettek az előadóművésszel.

Szombaton két alkalommal is e-bike-ra pattanhattak a vállalkozó kedvűek, akiket Zalaszentlászlón a Zalai Nyitott porták révén finom falatok vártak a Zsankó Kistermelői Gazdaságban, majd a Gyógynövények Völgye ökogazdaságban ismerhették meg a hagyományos népi gyógyászat készítményeit és az illóolajokat, valamint kóstolhatták meg az adalékmentes gyümölcsleveket és aszalt gyümölcsöket.

A péntek és szombat este egyaránt rengeteg látogatót vonzott, közülük sokan táncra is pattantak a Gipsy Kings, Candy Dulfer vagy a DelaDap zenéjének hallatán. Elhangzottak a legismertebb dalok – Bamboleo, Lily was here, illetve a Crazy Swing -, az egyik legnagyobb kuriózum pedig kétségtelenül a felvidéki magyar csodazenész-kisfiú, Hodek Áron színpadra lépése volt. A mindössze 13 éves komárnói basszusgitáros hatéves kora óta zenél, s már olyan világsztárokkal lépett színpadra, mint Quincy Jones, Lenny Krawitz vagy Timbaland. Nem csoda, hogy Candy Dulfer is felfigyelt rá és két szám erejéig közösen jameltek a nagyszínpadon a közönség hatalmas ovációja mellett – nem csoda, hogy Áronnak fülig ért a szája a siker láttán. Az énekesnő olyannyira jól érezte magát Örvényeshegyen, hogy arról is érdeklődött, akad-e eladó ház a környéken.

A Gipsy Kings ideérkezése nem alakult izgalommentesen: a zenekar hét flamencógitárja ugyanis nem érkezett meg a tagokkal együtt Bécsbe. Hogy a koncert mégis megvalósulhasson, szervezői leleményre volt szükség, ám ezt a problémát is sikerült végül orvosolni. Csütörtökön este Zalabérben cigányzenés vacsora várta az együttest, a tagok hangszerek hiányában is megoldották a rögtönzött közös jamelést.