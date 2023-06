Punk-énekesből és ifjúsági referensből vált az ország egyik közkedvelt fesztiváljának, a háromszoros fair play-díjas AlteRábának alapítójává és igazgatójává a körmendi Hegedüs László, alias Hege, akit Zalában is rengetegen ismernek. Többek közt onnan, hogy az itteni zenés programok egy részének szintén aktív közreműködője. Egyszerre műsorvezető és színpadmester, de nagyszerű barát is, akinek mindig van egy kedves szava az ismerőseihez. A ZAOL pop- és rockzenével foglalkozó podcast sorozatának aktuális adásában többek közt arról beszélt, hogy jelenleg mi a helyzet a hazai fesztiválpiacon, illetve mit is várhatunk a 2023-as AlteRábától.