A 2023-as esztendő nemcsak az említett jubileum miatt különleges az Ocho Macho életében, hanem azért is, mert ismét megújult felállásban végtak neki az évnek, illetve folyamatosan jelentetik meg új dalaikat is. Ezek közül a ska és reggea fesztiválhangulatot idéző Szállni című szerzeményüket rögtön a műsor elején be is mutatták.

– A Szállni jócskán összefoglal mindent, amit a klasszikus Ocho Macho jelent – mondta a dal kapcsán Kirchknopf Gergő. – Extra különlegessége, hogy élőben olyan további zenei részeket csempészünk bele, amitől még energikusabb és teljesebb lesz a produkció. Ez valahol szép szimbólum is, hiszen igazán elemünkben mindig is a színpadon éreztük magunkat, és ott teljesedünk ki, ott tudjuk igazán átadni az Ocho Macho életérzést.