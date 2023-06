Ez a múzeumok éjszakája, amit 2002 óta a nyárközéphez közeli szombaton rendeznek meg országszerte a közgyűjtemények. Idén már 400 intézmény, közel 2000 programmal várta a látogatókat. Ezzel a lehetőséggel Zalaegerszegen 2005 óta kedveskednek a kultúra kedvelőinek, ráadásul a múzeumi kört kibővítve ilyenkor különleges programokkal fogadnak látogatókat a Deák könyvtárban és a törvényszéken is. Utóbbi helyen az érdeklődők ebben az évben vérfagyasztó jelenetekkel szembesülhettek: kivégzés, gyilkosság, betörés, temetés. A felidézett, eljátszott történetek mind a bírósághoz kapcsolódtak. Mint Tódor Tamás, az est egyik házigazdája és tárlatvezetője elárulta, az épület történetének ismertetése után az utolsó zalaegerszegi nyilvános, 1957. január 5-én végrehajtott kivégzés jelenetével fogadják a látogatókat. A törvényszéki séta további részében szemtanúi lehetnek annak is, hogy egy feldühödött pervesztes fél berontva a tárgyalóterembe agyonlövi az ellene ítélő bírót. Ez az eset 1973-ban a marcali bíróságon történt, az áldozat a becsehelyi születésű dr. Vlasics Antal volt. A díszteremben pedig megtekinthetik nyitott koporsójában fekvő dr. Czipó János törvényszéki elnököt, aki 1939-ben hunyt el, és mivel a bíróság épületében lakott, ravatalát is itt állították fel. Végezetül nem nem maradhatott ki a történetek sorából az sem, hogy egyszer még a törvényszék páncélszekrényét is feltörték, az értékek hiányát 1931. november 1-én fedezték fel. Az ismerkedés a tárgyalótermekkel, valamint a rabokat szállító járművel az este könnyedebb pillanatai közé tartoznak.

A törvényszéki udvaron az utolsó nyilvános kivégzést, illetve az utána következő pillanatokat mutatták be

Fotó: Arany Gábor

Ha ehhez hasonlatos krimiszerű élmények a szomszédban, a Göcseji Múzeumban és Mindszentyneumban nem is vártak a látogatókra, de pincétől a padlásig érdekességek sokaságában merülhettek el. A téglaégető kemence történetét bemutató mindszentyneumos tárlaton például kincskereső kalandjátékkal várták a gyerekeket megismertetve velük a középkori Zala legfontosabb régészeti leleteit. A kiállítások közül a Sisitől az Erzsébet-mítoszig vonzotta a legtöbb érdeklődött, öt vezetett sétát tartottak, a helyek az előzetes jelentkezéssel mind beteltek. Hasonló népszerűségnek örvendett Zoób Kati ruhatervező alkotásainak időszaki kiállítása a Göcseji Múzeumban, itt óránként indult a tárlatvezetés. Az állandó kiállítások mellett minitárlat is nyílt a pincében Baden pub néven, ahol a rézkorban készült edényeket mutatott be Miháczi-Pálfi Anett és Eke István régész. A tárgyak tavaly a Sármellék melletti régészeti feltárás utolsó napján kerültek elő. Mindezek mellett koncertek, a város múltjához kapcsolódó előadások, játszóház járult hozzá a tartalmas időtöltéshez.