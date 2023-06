Bábművészeti találkozó

Zalaegerszegen június 10-én, szombaton folytatódnak a Bábművészeti világtalálkozó előadásai a Dísz téren. Délelőtt 10 órakor a Langaléta Garabonciásokat láthatja a közönség, a magyar társulat Horagus mester cirkuszával lép fel. Őket 10.50-től az olasz Irene Vecchia követi, a Pulcinella című darabot vásári kesztyűsjátékkal mutatja be.

Tárlatvezetés

Zalaegerszegen június 10-11-én, szombaton és vasárnap 16 órakor tárlatvezetéssel várják a Göcseji Múzeumban Zoób Kati divattervező retrospektív kiállításának látogatóit. Szényi Krisztina rajzpedagógus, a múzeum kommunikációs munkatársának kalauzolásával tekinthetik meg a látogatók a 85, műalkotásnak is beillő öltözetet.

Sisitől az Erzsébet-mítoszig

Zalaegerszegen a Mindszentyneumban június 9-én, péntektől az év végéig látogatható a Sisitől az Erzsébet-mítoszig című kiállítás, amelyen a Gödöllői Királyi Kastély anyagával idézik meg a királyné életét, lakosztályát. Tucatnyi portréján, a királyi család, a magyar környezet személyes tárgyain, feljegyzésein keresztül ismerhető meg a bájos bajor hercegkisasszonytól, Sisitől az Erzsébet-mítoszig vezető út. A hét végén hosszabbított nyitvatartással, este nyolcig tekinthető meg a kiállítás pénteken 17, szombaton 15 és 18, vasárnapon 15 órakor induló tárlatvezetéssel.

Street food

A Food Truck Show-turné a hétvégén érkezik a zalaegerszegi Dísz térre. A vasárnapig tartó Food Truck Show 25, kulináris különlegességeket kínáló járműve között az év díjnyertes truckjai is jelen lesznek, jön a közönségszavazás győztese, a tépett malacos szendvicséről híres The Grilled Piggy, és a negyedik alkalommal díjazott Legenda Sörfőzde is. Pénteken Street Retro parti várja az érdeklődőket, szombaton pedig Street Electronic bulit tartanak a szervezők, mindkét napon este tíz és hajnali négy között. A gasztro-zenei program miatt a Kossuth utca Berzsenyi és Kisfaludy utca közötti szakasza pénteken 20 órától szombaton 4 óráig, valamint szombaton 20 órától vasárnap 4 óráig lezárva lesz.

Közlekedik a család

Zalaegerszegen közlekedésbiztonsági vetélkedőt tart az ORFK országos balesetmegelőzési bizottsága a Bozsoki út 1/d. szám alatti autószalonban június 10-én, szombaton 9 órától.

Albatrosz gála

Június 10-én szombaton 9 órától a II. Albatrosz Országos Minősítő szóló és duó-trió táncfesztiválnak ad helyet a zalaegerszegi Keresztury Dezső VMK, ahol 91 produkció kap minősítést. Június 11-én vasárnap 17 órakor kerül sor az évadzáró gálára az Art Moziban, ahol a 170 növendék mutatja be a versenyen díjazott, valamint új koreográfiáikat. Az est különlegességét a díszvendégek adják. Ők Thaiföldről érkeznek hazánkba, vezetőjük, professzor Achara Phanurat nyitja meg a gálát.

A születés hete

Kilencedik alkalommal rendezik meg a Születés Hete programjait Zalaegerszegen. Pénteken 15.30-tól szülészekkel, dúlákkal beszélgethetnek az érdeklődők a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban, június 10-én, szombaton 10-12 óra között KutyaJó Kalandok című családi napon vehetnek részt a családok a Vágóhíd és a Jákum utca között, 11 órakor ezen a helyszínen lesz a Gyereket a magasba! - Három Királyfi Három Királylány Mozgalom országos flashmobja.

II. Göcseji Kézműves Nap

A kézművesség világnapján Zalaegerszegen június 10-én, szombaton 9.30-kor kezdődik a II. Göcseji Kézműves Nap a piac melletti Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piac területén. A megnyitó után kézműves egyesületek mutatkoznak be, a gyerekeket népi játszóház várja, és helyi termékvásárban válogathatnak a kilátogatók. Kézműves alapanyagok cseréjére is mód nyílik 8-12 óra között, Oszkocsil Zoltán pedig 10 órától tart előadást az ehető gyógynövényekről.

Tappancs barkácsműhely

Zalaegerszegen a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban június 10-én, szombaton délelőtt a Tappancs barkácsműhelybe várják a gyerekeket.

Epernap

Június 10-én, szombaton 8.30 órakor kezdődik a hagyományos epernap a zalaegerszegi vásárcsarnok melletti piacon.

Indul a Kvártélyházi színházi sorozat

Június 11-én vasárnap 20.30-kor kezdődik a Kvártélyház udvarán a Közel a jóhoz című, a szerelem változásairól szóló élő zenés-verses összeállítás, melyet a Hevesi Sándor Színház művészei adnak elő a KvártélyházNyár keretei közt induló X. Zalaegerszegi Kortárs Művészeti Fesztivál programjaként.

Szent Antal-napi búcsú

A zalaegerszegi Jánkahegyen június 11-én, vasárnap 15 órakor kerül sor Szent Antal-napi búcsúra, mely szentmisével kezdődik.

„Kék tó, tiszta tó…”

A Fejér György-könyvtár és a Tájak-Korok-Múzeumok Kőrösi-Csoma Sándor Klub újabb rendezvényén Kacsóh Pongrácot és munkásságát mutatja be Papp Máté zenetanár a keszthelyi bibliotékában pénteken 16 órától.

Gála

Pénteken 17 órától rendezik a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár jazzbalett csoportjainak évadzáró gálaműsorát a keszthelyi Balaton Színházban.

Balaton-kiállítás

Balaton címmel nyílik meg pénteken 18 órakor S. Horváth Ildikó festő- és grafikusművész kiállítása Gyenesdiáson, a József Attila Művelődési Házban. A tárlatot Szabó Zsolt Szilveszter, az intézmény igazgatója ajánlja az érdeklődők figyelmébe, közreműködik Burucs Szabolcs.

Templomi koncert

László Attila, a 2011-es Csillag születik győztese lép fel pénteken 19 órától a hévízi protestáns templomban. A repertoárban valláshoz, nemzethez kötődő dalok és könnyűzenei szerzemények is helyet kapnak.

Sokadalom

Idén is gazdag programot kínál az Alsópáhoki Sokadalom a sportcentrumban szombaton. Fél tíztől az V. Zala Tűzoltó Kupa második fordulóját rendezik, majd 16 órától fellépők, bemutatók váltják egymást a színpadon. A napot 21.15-től a Start tánczenekar estje zárja.

Úrnapja

Zala katolikus templomainak jó részében körmenettel ünneplik vasárnap az Úrnapját, vagyis az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepét. A Nyugat-Balatonnál a hévízi Szentlélek-templomban a 9-kor, a keszthelyi Kármelben a 10.30-kor, a Magyarok Nagyasszonya-templomban és Búcsúszentlászlón pedig a 11-kor kezdődő szentmise része lesz a körmenet.

Érmek, plakettek

Megnyílik a Keszthely nagyjai érmeken, plaketteken című kiállítás vasárnap 9 órakor a Balaton Színházban, amit a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének hagyományos börzéje követ.

Futások a világ körül

Június 9-én, pénteken Zalabaksán a művelődési házban 18 órától Futások a világ körül címmel Horváth Péter maratonfutó tart előadást.

Rédics múltja

Június 9-én, pénteken Rédicsen a művelődési házban 17.30 órától mutatják be a helyi Farkas Tibor Történetek Rédics múltjából című kötetét. Az eseményen a szerzővel Utassyné Horváth Erzsébet nyugalmazott pedagógus beszélget.

Fogathajtás

Vasárnap Zalabaksán lesz az országos C kategóriás kettesfogathajtó bajnokság következő Zala megyei pontszerző fordulója a sportpályán. A megnyitó 11 órakor kezdődik, a versenyt követően az eredményhirdetést 17.30-kor tartják. A nap folyamán gyerekprogramok, ugrálóvár és egyéb szórakozási lehetőségek várják az érdeklődőket.

Horgászverseny

Kustánszegen már elkezdődött, s vasárnap déli 12 óráig tart a 72 órás bojlis horgászverseny, amit a Göcsej Horgász Egyesület rendezett meg. Az eredményhirdetést várhatóan vasárnap 13 órakor tartják.

Ökoiskolák X. Találkozója

Eszteregnye mellett, az obornaki Nyitnikék Erdei Iskolában pénteken 9 órától tartják az Ökoiskolák X. Találkozóját. A program keretében bemutatják A fenntartható erdő című filmet, lesznek szellemi és ügyességi versenyek, valamint hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatok is.

Keresztszentelés

Nagykanizsán a Csónakázó-tó bejáratánál pénteken 14 órakor tartják a helyi német nemzetiségi önkormányzat által állíttatott út menti kereszt felszentelési ünnepségét. Ünnepi beszédet Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára mond, az egyházi ceremóniát Nagy Vendel plébános, címzetes apát végzi.

Termelői piac

Galambokon szombaton 8 órától termelői és kézműves vásár, valamint a helyi lakosok egyedi gyűjteményeiből összeállított kiállítás várja az érdeklődőket. 9 órakor a Kossuth Lajos utca újonnan megépített szakaszának átadó ünnepségét tartják.

Falunapok

Nagyrécsén ezen a hét végén tartják a falunapot, amely már péntek este kezdetét veszi egy éjszakai túrával. Szombaton 13.30 órakor a XII. Vándor Fakanál Főzőversennyel indul a program, 14 órától pedig kulturális műsorok várják az érdeklődőket. A sztárvendég Auth Csilla lesz.

Semjénházán ugyancsak szombaton tartják a falunapot. A program itt 9 órakor ünnepi szentmisével kezdődik, ezt koszorúzás követi. 10.30 órától a kakasételek főzőversenye, vele párhuzamosan gyermekprogramok, 17 órától a faluház előtti téren pedig kulturális bemutatók várják az érdeklődőket. A sztárvendég Sipos F. Tamás lesz, aki 20 órakor lép fel.

Bérmálás

Zalalövőn, a Szent László király-plébániatemplomban szombaton 10 órakor tartják a bérmálást.

Nyárindító családi nap

Nagykanizsán, a Mindenki sportpályáján vasárnap 9 órától nyárindító családi napot tartanak. Fellép a Swans Balett és Tánciskola, a Magic Ritmo táncegyüttes és Mutyi bohóc, a gelsei önkéntes tűzoltók pedig habpartira hívják az érdeklődőket. Lesz zsonglőrműsor, játszóház, interaktív kutyás játék, kézműves foglalkozás, illetve rendőrségi és tűzoltóbemutatók is várják a résztvevőket.

Tér-Zene

Paton vasárnap tartják a Tér-Zene 2023 kulturális programot. A 13.15 órakor kezdődő megnyitót követően az Orff ütőegyüttes, a Harmónia Kvartett, a harmonikás Móger Péter, az énekes Kuna Vali és testvérei, a Duo Don Pedroz, a Strobos tamburazenekar, valamint Tóth Tünde és Papatyi József adnak műsort. Emellett lesz lovaglási lehetőség és játszóház is.

Az iskolaépület avatása

Lendván pénteken 10 órakor tartják az 1. számú Kéttannyelvű Általános Iskola részben magyarországi támogatással kialakított új melléképületének avatóját. Ünnepi beszédet dr. Darjo Felda szlovén nevelésügyi és oktatási miniszter és Magyar János polgármester mond.

Népzenei est

Dobronakon, a Dobronoki György-ház udvarán pénteken 19 órakor rendezik meg a Kardos Népzenei Estet, amelynek fellépője ezúttal Balogh Kálmán cimbalomművész lesz.

Kamarakórus hangversenye

Lendván, a Városi Színház- és Hangversenyteremben vasárnap 19 órakor a Vita kamarakórus tart fennállása 20. évfordulója alkalmából ünnepi hangversenyt. A műsorban a Nimam Casa énekkar és a Vitamincki gyermekkórus működik közre.

A népdalkör jubileuma

Kapcán, a muravidéki település faluotthonában szombaton 16 órakor a helyi népdalkör tartja 25 éves jubileumi ünnepségét.

Aranykor családi nap

Nagykanizsán, a Plakát Ház belső udvarán szombaton 11 órától az Aranykor egyesület családi napot tart, amin a kilencvenes évek helyi zenekarai, valamint néhány ma is működő formáció ad koncertet. Fellép a Without Frames, a Viki and the Flow, a Detonator, az AshDogs, a Mr. LSD, a The Innocents, a Charon, az Art of Butchery, a Nyírfa Terror, a Your Last Steps, valamint a Mélypont.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen a Mimosa Lounge kétnapos zenei partival várja a szórakozni vágyókat. Pénteken este Betty Love, D.J. Dominique, Groovehouse lép fel, míg a rezidens lemezlovas LaDisco lesz. Szombaton Szeifert, Newl, Major, Flash, Roland és Tom Symon zenél ugyanott. Nagykanizsán, a Rush Clubban pénteken Dani Raw lesz a hangulatfelelős. Keszthelyen, a Viviera Beach-en szombaton Manuel ad koncertet, majd Szecsei, Jauri, Ajkay és Kempy áll a lemezjátszók mögé, de Pumped Gabó is jelen lesz a rendezvényen. Vonyarcvashegyen, a Magyar Tengerben pénteken D.J. Free és Roland, szombaton Silverman keveri a zenét.