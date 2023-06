A majdnem harminc éves töretlen sikerre visszatekintő darabot két éve tervezi színre vinni Tompagábor Kornél rendező, s hogy jó szeme van a darabválasztáshoz, azt az is bizonyítja, hogy közben több hazai kőszínház is műsorára tűzte Joe DiPietro és Jimmy Roberts színművét, amit 17 nyelvre fordítottak le, Kínában pedig filmet is forgattak belőle.

A zalaegerszegi szabadtéri nyári színházban már ismerős Szentgyörgyi Dániel, valamint Dura Veronika, Támadi Anita és D. Varga Ádám alakítja a párokat, de a zenészek (Zumbók-Jakobovics Nikoletta, Salamon Attila és Máriás Zsolt) is szerepet kapnak az előadásban.

– A fiatal színészeknek hála, nagyon jól kioszthatók a szerepek, s mutathatják meg a randevútól kezdődően a párkapcsolat, a férfi-nő viszony, azaz a szerelem minden oldalát, amiben a saját tapasztalataik is segíthetik őket. Igaz, hogy fiatalok, de ennyi idősen már megszaggatja a szerelem az embert néhányszor – mondta a rendező. – Rengeteg féle alakban láthatja őket a közönség, e pillanatban emiatt a jelmezek száma is magas, de Szőke Julianna tervezővel együtt dolgozva majd tisztul a kép. A könnyedség, a humor, a vidám hangvétel, kerül a középpontba, mindezt a Máriás Zsolt és csapata izgalmas zenei támogatásával valósul meg. A díszlet egy metróállomást idéz meg, amivel jelezzük, hogy állandóan úton vagyunk.

Eklektikus és modern lesz a zenei bázis, mondta Máriás Zsolt, a rendező pedig jelezte, a hangszerelés egészen újszerű lesz, amit Kósa Ruben koreográfiája egészít ki.

Az olvasópróbába belehallgatva, érzékelhető volt, már a próbafolyamat is elég vidáman fog telni, a nézők ígéretes nyári színházi estekre számíthatnak.