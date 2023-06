Csesztregen a helyi Falubarát Egyesület szervezte meg a rendezvényt, ahol gyerekek és felnőttek közösen táncolták ki a májusfát, közben pedig a kemencében finomságok sültek, így a résztvevőket vendégül is látták a szervezők.

Kerkafalván tavaly tartották először, s most másodszor a programot, hogy őrizzék ezt a népszokást. A nemzeti összetartozás napja előtti délutánon szép számban összejött a falu apraja és nagyja, több mint 40-en gyűltek össze a kultúrház udvarán. Az időjárás is kedvezett az eseménynek, a délután folyamán kellemes térzene mellett közös főzésre is sor került, illetve kültéri játékok, pingpong, tollaslabda és foci előzte meg a májusfa kitáncolását, majd egy finom vacsorával tették teljessé az ünnepséget. A vidám társaság késő estig beszélgetett a program végén, mindez megerősítette a szervezőket abban, hogy érdemes ezt a rendezvényt jövőre és a későbbiekben is megtartani.