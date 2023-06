A tófeji focitorna a térség egyik legpatinásabb nyári sporteseménye, amin a már korábban kialakult hagyományoknak megfelelően ezúttal is 5+1 fős csapatok vesznek majd részt. Tóth Gábor főszervező portálunknak elmondta: a mérkőzések 10 órakor kezdődnek, s a torna eredményhirdetését is szeretnék legkésőbb 16 óra körül megtartani, hiszen 18 órától már újabb jelentős rendezvény lesz a településen, Király Gábor 108-szoros válogatott kapus, illetve a Debrecen csapatával két alkalommal is magyar bajnoki címet nyert, 35-szörös válogatott középpályás, Halmosi Péter várja a labdarúgás kedvelőit közönségtalálkozóra.