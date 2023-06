Bolygónkat veszély fenyegeti, amikor a világokat felemésztő Unicron a Földre küldi legfőbb katonáját, Ostort, abban a reményben, hogy az megszerez neki egy energizáló kulcsot. A tárgyat réges-rég a Maximálok hagyták itt, hogy elrejtsék a gonosz elől. A 90-es évek New Yorkjában aztán egy nehéz sorsú ezermester és egy múzeumi gyakornok kezébe kerül az univerzum sorsa, de szerencsére a segítség sem várat magára.

Igen, a sztori pont annyira bagatell, mint amilyennek tűnik, de erre még visszatérünk. Az Űrdongó után várható volt, hogy ismét kicsit más irányba megy el a széria, behozva új „fajokat”, másféle téteket és konfliktusokat, miközben megtartják az alapokat. A Creed 2-t jegyző Steven Caple Jr. rendezésében bízva, kíváncsian vetettem bele magam a robotharcba, abban a reményben, hogy ők lesznek az igazi főszereplők, a hús-vér karakterek pedig a háttérben maradnak. A hangulatos nyitány megerősítette bennem ezt az érzést, az állatokra hajazó Maximálok szuperül mutattak és a premissza is ígéretesnek tűnt. Aztán jött a nézőpontváltás, én pedig egy ördögi körben találtam magam. Ahogy haladt előre a cselekmény, egyre inkább azt éreztem, hogy mindegyik korábbi felvonás újrahasznosított verzióját nézem. Most nem kockát vagy szilánkot, hanem egy kulcsot kell megtalálni, Megatron helyett Ostor a gonosz, az emberek ugyanolyan irritálóan semmilyenek, mint eddig bármikor. A forgatókönyvet mintha ötévesek írták volna, rettenetesen bugyuta dialógusok tömegével találkozunk, illetve a humor sem a legütősebb. Az Autobotok kedvelhetőek, noha az egyik újonc, Délibáb elég sok tud lenni az infantilizmusával. A Maximálok lopják a show-t, de ha a filmnek A fenevadak kora a címe, rájuk utalva, akkor illett volna egy kicsit több játékidőt kapniuk. A zárás nem tartogat nagy meglepetéseket, leszámítva talán egyet. Természetesen minden az anyagi tényezőn múlik, de ha a film sikeres lesz, biztosan érkezik a folytatás, ráadásul a stáblistás jelenetben egy esetleges crossovernek is megágyaztak.