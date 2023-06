2023-ban Veszprém és a Bakony–Balaton-régió közösen viselheti az Európa kulturális fővárosa címet, ehhez a területhez tartozik a Művészetek Völgye is. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter kiemelte, hogy számos nyugat-európai példát találhatunk arra, hogy a kultúrának köszönhetően hosszú távon fellendül egy térség, az Európa kulturális fővárosa cím és az ahhoz kapcsolódó események pedig mindezt tökéletesen megalapozhatják Veszprém és a Bakony- Balaton-régió számára is.

Forrás: Archív / Bálizs Zsuzsa

A Panoráma Színpad idén is a legismertebb előadók koncertjeivel örvendezteti meg a nagyérdeműt. A magyar könnyűzene egyik meghatározó zenekara, a Quimby az elmúlt évek kényszerszünete után végre visszatér Kapolcsra: a 32 éves zenekar idén csak kevés fellépést vállal, ezek közt szerepel a Művészetek Völgye is, ahova korábban szinte hazajárt a zenekar. Most 2019 után ismét a Panoráma Színpadon köszönthetjük őket, stílszerűen ők zárják az utolsó estén a zenei programot. Zorán a fesztivál egyik legkülönlegesebb helyszínén, a Cirque du Tókertben ad majd koncertet. A Csík zenekar, Presser Gábor és Karácsony János a Völgy nagyszínpadára elhozza ’A Dal a miénk 2.0 : Új dalokkal újratöltve’ című műsorát, amely az eltelt két év közös muzsikálásának köszönhetően született, az előző LGT dalválogatás folytatása. A formáció új kompozíciókkal mutatja be, hogy a tradicionális és modern fúziója milyen új világot teremt, minden bizonnyal sokan lesznek rájuk kíváncsiak július 25-én.

Ünneplő zenekarokkal is találkozhatunk Kapolcson, ilyen az idén tízéves Bagossy Brothers Company, a Punnany Massif 20. születésnapjára pedig egy izgalmas, csak a fesztiválon látható ’Völgy Special’ koncerttel készül. A felsoroltokon túl a nagyszínpadon élvezhetjük még többek között az Auveroir., a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Budapest Bár, az Esti Kornél, az Irie Maffia, a Margaret Island és a Vad Fruttik koncertjét is.

Forrás: Archív / Bálizs Zsuzsa

A Völgy ikonikus helyszíne, a kapolcsi Kőbánya Udvara idéntől Póka Egon basszusgitáros, zeneszerző előtt tisztelegve a Póka Udvar nevet viseli, ahol a névadóra emlékezve ifjú tehetségek és legendák játszanak élőzenét, mint a Fatal Error, az Anna and the Barbies vagy a Konyha. Négy év után visszatér a Völgybe a Néprajzi Múzeum, mely ízelítőt ad az aktuális időszaki kiállításokból és az intézményben felhalmozott tudáskészletből. Többek között az „Egy napom” című kiállítást is bemutatják az eseményen. A közelmúltban Dél-Koreában is bemutatott tárlat két hasonló korú diáklány egy-egy napját mutatja be közel százéves különbséggel, a múlt század elején és a közelmúltban készült képeken keresztül.

A Közlekedési Múzeum először lesz jelen a rendezvényen, a szervezők egy Ikarus 311-es zenélő retróbusszal érkeznek, melyen délutánonként olyan zenekarok játszanak élőben a szerencsés utasoknak, mint a Carson Coma vagy a Bagossy Brothers Company.

A Művészetek Völgye műfajok tekintetében is színes kavalkád, ahol a könnyűzene mellett a jazz, a folk, a klasszikus-, a komoly- és a világzene is helyet kap. de az érdeklődők workshopokon, jógán és gyermekfoglalkozásokon is részt vehetnek. Lehetőség lesz ingyenes e-bike túrákon kerékpározni, Nagyvázsony és Monoszló irányába tekerve; de a Völgybe látogatók napközben elmerülhetnek a kézműves vásár forgatagában is.

A színház szerelmesei Taliándörögdön immár a Színház Színpad mellett egy új helyszínre, a Színház Színpad Templomba is betérhetnek, ahol többek között egy Karády monodrámát is megtekinthetnek, de Goldoni és Edward Albee műveiből is látható lesz egy-egy.

Az irodalom kedvelőinek stabil bástyája, a Kaláka Udvar is számos irodalmi programmal és koncerttel készül: találkozhatunk az udvarban Ferenczi György és a Rackajam, Wolf Kati, Gryllus Vilmos, a Kaláka és Lackfi János előadásával. A Világzene Udvarban olyan előadók dalaira perdülhetünk táncra, mint a Góbé, a Kerekes Band, Palya Bea, a Cimbaliband avagy a Besh o droM.

A POKET zsebkönyvek udvarában irodalmi és zenés helyszínnel jelentkezik Vecsei H. Miklós. Csoóri Sándor verseit és szövegrészleteit felkérésére tíz alkotó zenésítette meg; többek között Szakács Gergő, Csemer Boggie avagy Schoblocher Barbara és Jancsó Gábor dalpremierjére kerül sor Vigántpetenden. Nem messze innen, a petendi tókertben tíz napon át nem csupán különleges koncertekre kerül sor, de a Cirque de Tókert zsonglőrök, artisták és táncosok otthonává is válik.