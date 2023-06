Szombaton délelőtt három előadással örvendeztették meg a Dísz téren a nagyérdeműt a Bábművészeti Világtalálkozón fellépő művészek. Az észt Anna Krazy az újcirkusz képviselőjeként a tánc és akrobatika elemeit felvillantó produkciót mutatott be, ráadásul a közönséget is bevonta az előadásába. A pécsi MárkusZínház, azaz Pilári Gábor, Vajda Zsuzsanna és Pilári Lili a Laci királyfi című darabot adta elő szintén bevonva a közönséget is a játékba. Az ausztrál Chris Blaze pedig tűzzsonglőri számával kápráztatta el a nézőket. Szombaton, június 10-én 10 órától a Dísz téren magyar és olasz művészek gólyalábas előadását és vásári kesztyűsjátékát láthatják az érdeklődők.