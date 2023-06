Így tulajdonképpen több legyet ütöttek egy csapásra: egyfelől találkoztak a zalaegerszegi színház művészeivel, közelről láthatták a munkájukat, élő-eleven módon belekóstolhattak a dráma műfajába, a népballadák továbbélését érhették tetten a XX. századi irodalomban.

– Hetedik osztályban a tanterv szerint heti egy órában a drámával foglalkozik a magyar nyelv és irodalom órakeret, emiatt jött az ötlet, hogy ha már így van, éljünk a lehetőséggel, miszerint a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház éppen a Kőműves Kelement készül bemutatni ebben az évadban, ráadásul a rendezője zrínyis diák volt annak idején – mondta Karáth Anita tanárnő, aki jó partnerre lelt a színház munkatársában és a Kvártélyház vezetőjében, Tompa Gáborban, aki a rendezéseit Tompagábor Kornélként jegyzi. – Úgy éreztem, a gyerekek be tudják fogadni azt a pluszt, amit a próbafolyamat végigkísérése jelent. Szeptemberben kezdődött a közös munka, a színházzal ismerkedtünk először, Gábor avatott a titkokba, majd a Kőműves Kelemen lett a hab a tortán. A számonkérés is rendhagyó lett, a diákok kreatív tablót készítettek az átélt élményeik alapján.

– Örömmel tapasztaltuk, hogy nagyon jó érzékkel vették a fiatalok, hogy beléphettek a próbafolyamatba, látták a dolgok adott állapotát, kibontakozását – tette hozzá a rendező, aki nem először lépett a pedagógia mezejére, több hasonló felkérésnek tett már eleget, amit a saját alkotó tevékenységébe kell beleillesztenie. A beavató iskolaszínház műfajában nagy gyakorlata van, Szlovéniába, Dunaföldvárra is szólította már a színház kézzelfoghatóságának, az egyidejűségnek a felmutatása, de a bázakerettyei intézetben is hasonló feladatok várják.

– Amikor egy próba megtekintése után érezhető, hogy nem akaródzik hazamenni, még álldogálunk a kijáratnál, akkor érzi az ember, hogy megfogta a diákokat a dolog, igényük teremtődött a benyomások lecsengetésére. A képes, rajzos élménytablók pedig a megszerzett ismeretekről is számot adtak.

– A kérdésemre, hogy mire emlékeztek az előző alkalomból, meglepően sokféle választ kaptam, látszott, érzik a színház totális lényegét, közben odafigyelnek minden részletre. Számunkra az amúgy is magas munkamorál a diákok jelenléte miatt még nagyobb lett, inspirációt kaptunk. Remélem, ha érettségin ilyesmit húznak, hasznát veszik a színházi élményeknek, és a következő színházi előadás befogadásához is alapot kaptak – mondta a rendező, hozzátéve, mindehhez kell olyan magyartanár és olyan körülmény, ami itt most létrejött.

A jól sikerült kezdet folytatást feltételez, Karáth Anita szeretné, ha más színházakba is bepillanthatnának majd a tanítványai.

– Amikor megtudtam, hogy lesznek drámaóráink, örültem, reméltem az interaktivitást, a szabadabb, dolgozat nélküli órákat, és ez be is jött, nekem nagyon tetszett – mondta Keresztes Hanna, akit a táncok, a jelmezek is lenyűgöztek, valamint az, hogy a viszonylag régebbi darabot hogyan hozták közel a fiatalabb generációhoz. - Saját döntés alapján készítettünk kreatív projektet, azt megmutatva, mit találtunk mi fontosnak.

– Valóban különleges és rendhagyó ötlet volt a projektkészítés – tette hozzá Máté Kristóf, akinek családja amúgy is színházbajáró.

– Jó volt látni valamit, amit nem a mesterséges intelligencia hozott létre – fejtette ki Buzu András. – Nekem a próba tetszett, láthattam, hogy alakul ki egy előadás.

– Számomra igazán kellemes csalódás volt ez a tantárgy, az, hogy találkozhattunk a színészekkel, a rendezővel, kiemelte ezt az órát a megszokott mederből – Kistüttősi Lilien még a színházjegyet is felragasztotta a tablójára.

Bodrogi Blanka nem őrzött túl jó emléket a színjátszásról, de most pozitív irányba változott a véleménye, szögezte le.