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A zalai mozik vasárnapi műsora

Zalai Hírlap

Zalaegerszeg

Art Mozi: 16.30 Pókember – A pókverzumon át (amerikai animációs kalandfilm); 19.00 Asteroid City (amerikai vígjáték); 21.00 Konstrukció (amerikai thriller) 

Cinema City: 10.20, 12.00, 14.40, 17.20, 20.00 Transformers – A fenevadak kora (amerikai sci-fi); 13.30, 17.45, 20.30 Konstrukció (amerikai thriller); 18.30, 22.30 (csak szombat) A mumus (amerikai thriller); 11.00, 13.50, 16.40, 19.30 Pókember – A pókverzumon át (amerikai animációs kalandfilm); 10.45, 15.00 A kis hableány (amerikai fantasy); 19.45 Halálos iramban 10. (amerikai akciófilm); 15.30 A galaxis őrzői 3. (amerikai akcióvígjáték); 13.00 Super Mario Bros.: A film (amerikai-japán animációs kalandfilm); 10.00 Bogyó és Babóca 5. – Hónapok meséi (magyar animációs film)

Nagykanizsa

Cinema: 14.30 Hadik (magyar történelmi kalandfilm); 15.15 Halálos iramban 10. (amerikai akciófilm); 16.30 A kis hableány (amerikai fantasy); 17.15 Pókember – A pókverzumon át (amerikai animációs kalandfilm); 14.45, 17.45, 20.30 Transformers – A fenevadak kora (amerikai sci-fi); 18.45 Asteroid City (amerikai vígjáték); 20.00 Konstrukció (amerikai thriller); 20.30 A mumus (amerikai horror)

Hévíz

Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.00 Ráadásszerelem (amerikai romantikus vígjáték); 16.00 Jóságos ég! (francia vígjáték); 18.00 Konstrukció (amerikai thriller); 20.00 Könyvklub – A következő fejezet (amerikai romantikus vígjáték); Kisterem: 15.00 Legénybúcsú extra (magyar vígjáték); 17.00 Valaki hall engem (francia romantikus vígjáték); 19.00 Járatlan utakon (francia filmdráma)

Címkék#mozi#moziműsor#film

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