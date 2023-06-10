45 perce
A zalai mozik szombati műsora
Zalaegerszeg
Art Mozi: 16.30 Pókember – A pókverzumon át (amerikai animációs kalandfilm); 19.00 Asteroid City (amerikai vígjáték); 21.00 Konstrukció (amerikai thriller)
Cinema City: 10.20, 12.00, 14.40, 17.20, 20.00, 22.15 Transformers – A fenevadak kora (amerikai sci-fi); 13.30, 17.45, 20.30, 22.30 Konstrukció (amerikai thriller); 18.30, 22.30 A mumus (amerikai thriller); 11.00, 13.50, 16.40, 19.30 Pókember – A pókverzumon át (amerikai animációs kalandfilm); 22.30 Ürömapám (amerikai vígjáték); 10.45, 15.00 A kis hableány (amerikai fantasy); 19.45 Halálos iramban 10. (amerikai akciófilm); 15.30 A galaxis őrzői 3. (amerikai akcióvígjáték); 13.00 Super Mario Bros.: A film (amerikai-japán animációs kalandfilm); 10.00 Bogyó és Babóca 5. – Hónapok meséi (magyar animációs film)
Nagykanizsa
Cinema: 14.30 Hadik (magyar történelmi kalandfilm); 15.15 Halálos iramban 10. (amerikai akciófilm); 16.30 A kis hableány (amerikai fantasy); 17.15 Pókember – A pókverzumon át (amerikai animációs kalandfilm); 14.45, 17.45, 20.30 Transformers – A fenevadak kora (amerikai sci-fi); 18.45 Asteroid City (amerikai vígjáték); 20.00 Konstrukció (amerikai thriller); 20.30 A mumus (amerikai horror)
Hévíz
Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.00 Könyvklub – A következő fejezet (amerikai romantikus vígjáték); 16.00 Ráadásszerelem (amerikai romantikus vígjáték); 18.00 Jóságos ég! (francia vígjáték); 20.00 Konstrukció (amerikai thriller); Kisterem: 15.00 Járatlan utakon (francia filmdráma); 17.00 Legénybúcsú extra (magyar vígjáték); 19.00 Valaki hall engem (francia romantikus vígjáték)