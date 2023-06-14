21 perce
A zalai mozik szerdai műsora
Zalaegerszeg
Art Mozi: 16.30 Pókember – A pókverzumon át (amerikai animációs kalandfilm); 19.00 Asteroid City (amerikai vígjáték); 21.00 Konstrukció (amerikai thriller)
Cinema City: 19.30, 20.00 Flash – A villám (amerikai akciófilm); 14.40, 17.20, 20.00 Transformers – A fenevadak kora (amerikai sci-fi); 13.00, 17.45, 20.30 Konstrukció (amerikai thriller); 18.30 A mumus (amerikai thriller); 13.50, 16.40 Pókember – A pókverzumon át (amerikai animációs kalandfilm); 13.00, 15.00 A kis hableány (amerikai fantasy); 15.30 A galaxis őrzői 3. (amerikai akcióvígjáték)
Nagykanizsa
Cinema: 16.30 Hadik (magyar történelmi kalandfilm); 17.15 Pókember – A pókverzumon át (amerikai animációs kalandfilm); 17.45, 20.30 Transformers – A fenevadak kora (amerikai sci-fi); 18.45 Asteroid City (amerikai vígjáték); 20.00 Konstrukció (amerikai thriller); 20.30 A mumus (amerikai horror)
Hévíz
Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.00 Ráadásszerelem (amerikai romantikus vígjáték); 16.00 Könyvklub – A következő fejezet (amerikai romantikus vígjáték); 18.00 Konstrukció (amerikai thriller); 20.00 Jóságos ég! (francia vígjáték); Kisterem: 15.00 Járatlan utakon (francia filmdráma); 17.00 Legénybúcsú extra (magyar vígjáték); 19.00 Valaki hall engem (francia romantikus vígjáték)