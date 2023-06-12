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A zalai mozik hétfői műsora

Zalai Hírlap

Zalaegerszeg

Art Mozi: 16.30 Pókember – A pókverzumon át (amerikai animációs kalandfilm); 19.00 Asteroid City (amerikai vígjáték); 21.00 Konstrukció (amerikai thriller) 

Cinema City: 14.40, 17.20, 20.00 Transformers – A fenevadak kora (amerikai sci-fi); 13.30, 17.45, 20.30 Konstrukció (amerikai thriller); 18.30 A mumus (amerikai thriller); 13.50, 16.40, 19.30 Pókember – A pókverzumon át (amerikai animációs kalandfilm); 15.00 A kis hableány (amerikai fantasy); 19.45 Halálos iramban 10. (amerikai akciófilm); 15.30 A galaxis őrzői 3. (amerikai akcióvígjáték); 13.00 Super Mario Bros.: A film (amerikai-japán animációs kalandfilm)

Nagykanizsa

Cinema: 16.30 Hadik (magyar történelmi kalandfilm); 17.15 Pókember – A pókverzumon át (amerikai animációs kalandfilm); 17.45, 20.30 Transformers – A fenevadak kora (amerikai sci-fi); 18.45 Asteroid City (amerikai vígjáték); 20.00 Konstrukció (amerikai thriller); 20.30 A mumus (amerikai horror)

Címkék#mozi#moziműsor#film

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