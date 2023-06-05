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A zalai mozik hétfői műsora

Zalai Hírlap

Zalaegerszeg

Art Mozi: 16.30 Szerelemmel, szenvedéllyel (francia romantikus dráma); 18.30 Ráadásszerelem (amerikai romantikus vígjáték); 20.30 A mumus (amerikai thriller) 

Cinema City: 13.15 A galaxis őrzői 3. (amerikai akcióvígjáték); 15.00, 17.45 A kis hableány (amerikai fantasy); 16.10, 18.15, 20.20 A mumus (amerikai thriller); 17.10, 20.00 Halálos iramban 10. (amerikai akciófilm); 13.50, 16.40, 19.30 Pókember – A pókverzumon át (amerikai animációs kalandfilm); 15.00 Ráadásszerelem (amerikai romantikus vígjáték); 13.00 Super Mario Bros.: A film (amerikai-japán animációs kalandfilm); 20.30 Ürömapám (amerikai vígjáték)

Nagykanizsa

Cinema: 15.00, 17.30 Pókember – A pókverzumon át (amerikai animációs kalandfilm); 17.00, 20.00 Halálos iramban 10. (amerikai akciófilm); 18.15 Ráadásszerelem (amerikai romantikus vígjáték); 20.30 A mumus (amerikai thriller)

Címkék#mozi#moziműsor#film

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