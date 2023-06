A Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány által szervezett találkozón Pintér Antal, a város korábbi polgármestere beszélgetett a szerzővel, akit gyermekkora óta ismer. A könyvbemutatón elhangzott: A vizsla becsülete valóban az első mesekönyve a Nagy Eszternek, ám azt megelőzően egy 2022-ben Budapesten kiadott apeva antológiában jelentek meg már versei.

- Már a főiskolai éveim alatt szerelmese lettem a meséknek, a szakdolgozati témám is a mese volt – mondta a szerző. – Miközben a mesék szakirodalmi hátterét kutattam, egyre nagyobb késztetést éreztem arra, hogy mesekönyvet írjak. Boldizsár Ildikó művei például nagyon nagy hatást tettek rám. Ennek a mesekönyvnek a főszereplője egy vizsla, az ő jellemfejlődését mutatom be, ahogyan kis kölyökkutyából felnőtt vadászebbé érik. Mindezt udvari környezetben, ahogy sorra ismerkedik meg az ott lakó többi állattal, miközben azt is megtanulja, miként illik egy kutyának viselkednie.

Nagy Eszter azt is elmondta, A vizsla becsülete a muravidéki magyarság támogatásával azóta szlovén nyelven is megjelent, illetve már dolgozik egy újabb történeten, annak főszereplője egy cica lesz.