Július és augusztus hónapban szombatonként a Kálvin téri épület nem lesz nyitva. Nyári szünet viszont nem lesz az intézményben, az olvasókat hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között továbbra is várják.

A nívós szombati program a gyerekek egyik kedvencével, a 10 órakor kezdődő Mesés papírszínházzal indul, amit ezúttal Bognár Csilla könyvtáros tart. Most is lesz klasszikus és kortárs papírszínházi mese, amely révén eddig kevésbé ismert világba repülhetnek az érdeklődők. Ugyanebben az időben Kardos Ferenc vezeti a népszerű Játékos ismerkedés 64 mezőn 32 figurával elnevezésű, a sakk alapjait bemutató foglalkozást. Aki kezdő vagy alapszinten szeretne megtanulni játszani, esetleg komolyabban érdekli a sakkjáték, szeretettel várják, akár kisebb baráti társasággal is. Ismét lesz 10 órától Kék madár kreatív klub Benkőné Mészáros Dóra vezetésével, aki a gyerekek fantáziájára bízza az alkotást. Benke Dániel könyvtáros 10.45 órától A hétfejű sárkány – bábelőadás Bercivel, a könyvtár sárkányával címmel örvendezteti meg a gyerekeket. A magyar népmesén alapuló hétfejű sárkány meséjét hallgathatják meg, akinek segítségére lesz Berci, a könyvtár csintalan sárkánya. A nap zárásaként 11 órától a felnőtteket Kardos Ferenc és Tábori Zita a Tarnóczky klubban fogadja, ahol továbbra is várják a régi kanizsai képeket és dokumentumokat a látogatóktól, akiknek adománya ezáltal a város történeti emlékezetének részévé válhat.