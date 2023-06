Az I. Aranykor Családi Nap programja elsősorban a zenére épült, ám – mint azt az egyik főszervező, Gazdag Tamás, a Charon zenekar basszusgitárosa portálunknak elmondta –a kínálatot igyekeztek egyéb attrakciókkal is kiegészíteni.

- Az eredeti ötletünk az volt, hogy újra színpadra szólítjuk a kilencvenes években aktív, de már régóta nem zenélő nagykanizsai zenekarokat, amelyekre még mindig erős nosztalgiával gondol a közönség – mondta Gazdag Tamás. – Az elképzelésünk akkor változott, amikor az Aranykor Egyesület a program mellé állt támogatóként, így minősítettük át azt családi nappá. Bennünket is meglepett, hogy milyen érdeklődés mutatkozott a rendezvény iránt, 100-150 fővel számoltunk, titkon bízva abban is, hogy a Plakátház udvarán megfordulók száma a teljes napot tekintve talán 300 főig felduzzadhat, ám ezt is jelentősen meghaladta a nézőszám.

A főszervező hozzátette: a legtöbben talán az Art Of Butchery koncertjére voltak kíváncsiak, hiszen annak idején országos ismertsége volt a zenekarnak, de minden zenekarnak megvolt a közönsége. Azt ugyancsak örömmel látták, hogy fiatalok is megjelentek a rendezvényen, egyrészt talán azért is, mert a kilencvenes évek zenekarai mellett olyan formációk is színpadra álltak, amelyek modern, mai zenét játszanak. Ilyen volt a Your Last Steps, vagy az a Without Frames, amelynek ez volt a bemutatkozó koncertje. Őket még a tagok volt óvónénije is eljött megnézni.

A Charon zenekar, középen Gazdag Tamás basszusgitáros, a családi nap egyik főszervezője Fotó: Gyuricza Ferenc

- A visszajelzések folytatásra ösztönöznek bennünket, az elsődleges reakciónk az volt, hogy évente szeretnénk megrendezni egy hasonló zenei programot, ám valószínűleg már más helyszínen, hogy a környéken élőket, akiknek köszönjük a megértését és türelmét, kevésbé zavarjuk – folytatta Gazdag Tamás. – Ennek persze az anyagi feltételeit is elő kell teremteni, hiszen egy ilyen zenei fesztiválnak még akkor is jelentős költségei vannak, ha a zenekarok ingyenesen lépnek fel. A jövőbeni feladatunk ennek az anyagi forrásnak az előteremtése lesz.