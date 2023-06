A megyei múzeumok régészeinek vezetésével a héten elkezdődött az ásatás a Zalacsány-örvényeshegyi pálos kolostor emlékhelynél is, a rendezvény hétvégéin a szakemberek munkájába is bepillantást nyerhetnek az érdeklődők.

A sportosabb fesztiválozók mindkét hétvégén e-bike túrák keretében látogathatnak el a Zala Völgyi Nyitott Portákhoz, ahol Zalaszentlászlón helyben készített finomságokkal várják őket a gazdák. Szombat délután az irodalom kedvelői dr. Fűzfa Balázs, az ELTE professzorának jóvoltából megcsodálhattak egy olyan korabeli Petőfi-kötetet, melyet a költő is tarthatott a kezében. A méltán híres irodalmár „Szabadság, szeretem!” címmel tartott előadást Petőfi és az örök modernség témakörében; a ’Petőfi 200’-emlékév keretében.

Az este során nagy érdeklődés övezte a Kossuth-díjas Csík zenekar fellépését, előttük a zalai Laposa Julcsi és a Zala zenekar népzenei koncertje alapozta meg a hangulatot. Egy félórás zivatart követően, rövid átszerelés után kezdődhetett a másfél órás koncert: Csík János és zenésztársai immár 30 esztendeje viszik színpadra közönségük által szeretett, igényes, sokszínű zenei világukat. A népdalok mellett felcsendültek jól ismert LGT-dalok (A dal a miénk, Embertelen dal, Ugye mi jóbarátok vagyunk?) a zenekar legutóbbi feldolgozás-albumáról, de Hobo-, valamint Kispál és Borz-klasszikusok, valamint a Bagossy Brothers Company legismertebb dala, az „Olyan Ő” sem maradt ki a repertoárból. A koncert végén pedig igazi meglepetés várta a szemerkélő eső ellenére is kitartó közönséget: a Csík zenekar a zalai zenészekkel kibővülve muzsikált, felcsendült Laposa Julcsi és Majorosi Marianna előadásában a „Szép Zalában születtem” című népdal, melynek előadásába az örvényeshegyi közönség is boldogan kapcsolódott be. Az emlékezetes koncert után az igazán kitartóak tovább énekelhettek és táncolhattak a Zala együttessel.

Az Örvényesvölgy Fesztivál második hétvégéje igazi nemzetközi sztárparádét hoz, fellép a 35 éves, Grammy-díjas Gipsy Kings Diego Bailard vezetésével, valamint Candy Dulfer, a Grammy-díjra jelölt holland szaxofonos és zenekara is. Az osztrák DELADAP „Crazy-Swing – Dirty Jazz” koncertjével mozgatja majd meg a magyar közönséget, de érkezik a Nagy-Britanniában 2022-ben az év énekesének választott Kevin Davy White is Zalacsány-Örvényeshegyre.