RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj velünk! 10.00 A’la Carte 14.00 Helló Egerszeg 18.00 Egerszegi Krónika 18.10 Like 23.00 Zene

Mária Rádió Régió Zalaegerszeg: 17.50 Hírpercek 17.55 Sissy a Mindszentyneumban 18.40 Helyi hírek 18.45 Hírpercek 18.50 Imádságos percek 18.55 Velünk történt 19.15 Szívhang 19.40 Hírpercek 19.45 Igéző

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Hétvégi programajánló 10.15 Világjáró 11.15 Helyzetkép 12.00 Déli krónika 15.00 Terepjáró 16.10 Hétvégi programajánló 16.30 Múltunk rejtélyei 17.05 Komolyan a zenéről (utolsó pénteken) 18.00 Napi krónika 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.05 Helyzetkép (ismétlés) 21.35 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó, félóránként 9.00 Egerszegi Esték 9.30 A Szomszéd Vár 10.00 Híradó 10.30 Képújság 17.15 Generációnk 17.45 Kortalan torna 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 KultúrKör 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 Forgószínpad 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 KultúrKör 21.00 Dokumentum műhely: Csoda a Vértesben 21.30 Híradó 22.00 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk 7.00 TesTrend 7.30 Info blokk 8.00 Kibeszélő 8.30 Híradó 8.45 Aktuális Hargita 9.15 Kármel hegye a szomszédban van 10.05 The Pattern 10.15 Info blokk 10.45 Lapozó 12.00 TesTrend 12.30 Kibeszélő 13.00 Aktuális Hargita 13.30 Kármel hegye a szomszédban van 14.10 The Pattern 14.25 Lapozó 18.00 Info blokk 18.30 Kibeszélő extra 19.00 Info blokk 19.30 TesTrend 20.00 Híradó 20.15 Kvantum 20.45 Neve is van Budapest 3. 21.30 Info blokk 22.00 Lapozó 0.00 Info blokk 0.30 Kibeszélő extra 1.00 Info blokk 1.30 TesTrend 2.00 Híradó 2.15 Kvantum 2.45 Neve is van Budapest 3. 3.30 Info blokk 4.00 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra 6.30 Hittel, lélekkel 6.40 Katalinka 16 7.00 Híradó 7.15 Objektív 7.45 Ötödik alosztály, Vörösterror az Országházban 8.16 Dani szerint a világ 9.00 Szignatúra 9.30 Hittel, lélekkel 9.40 Katalinka 16 10.00 Híradó 10.15 Objektív 10.45 Ötödik alosztály, Vörösterror az Országházban 11.16 Dani szerint a világ 12.00 Képújság 18.00 Kármel hegye a szomszédban van 18.51 Rigmus 18.53 Kolozsvár, Filmműhely 19.00 Híradó 19.15 Forgószínpad (ismétlés) 19.45 Balatoni Mozaik 20.15 Balasport 2023 20.45 Szeretni egy életen át 20.58 Méhlegelők 21.00 Kármel hegye a szomszédban van 21.51 Rigmus 21.53 Kolozsvár, Filmműhely 22.00 Híradó 22.15 Forgószínpad (ismétlés) 22.45 Balatoni Mozaik 23.15 Balasport 2023 23.45 Szeretni egy életen át 23.58 Méhlegelők 0.00 Képújság

Lenti: 19.00 Lenti Krónika: Idén lenne 100 esztendős Tantalics Béla helyi történetíró – Ingyenes szűrések, változó szakrendelések és előjegyzési rendszer a rendelőintézetben – Előadás a megfelelő gyógyszerfelhasználásról – A Nemzeti Összetartozás Napja Lendvakecskésen – Oláh Gergő műsora a lenti Móricz iskolában – A Kerka Táncegyüttes 50 éves jubileumi gálaműsora – Zalai Krónika – Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések 19.00 A 2023. június 6-i, keddi műsor ismétlése: Az Összetartozás Napja, megemlékezés Nován – Összeállítás a Lovászi Falunap programjaiból – Zalai Krónika – Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések