A jó hírt Kustor Zsófia Ágnes igazgató osztotta meg, aki elmondta: idén nyolcadik alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahetet, amely iskolások százezreit vezeti be a fenntarthatóság komplex szemléletébe. Ezt minden évben a Föld napja körüli időszakban tartották meg. Célja, hogy a klímaváltozás és az ökológiai válság kérdéseinek összefüggéseit a maga komplex valóságában mutassa be a diákoknak, így ráébresztve őket egyéni felelősségükre és azokra a lehetőségekre, ahogyan aktívan cselekedhetnek a klímaváltozás ellen.

– Nagy elismerés az iskolánk számára, hiszen az intézmény különleges adottsága, helyzeti előnye, hogy három hektáros őspark közepén található, korlátlan mozgási, sportolási lehetőségekkel – mesélte az igazgató. – Örökös Ökoiskolaként madárpark veszi körül a gyerekek életterét, akiket a Palini Általános Iskola Baráti Köre Alapítvány is rendszeresen támogat. A szervezet segítségével nagyobb területen, már körülkerített ágyásokban fűszernövényeket is gondoznak. A nemrégiben megtartott Inkey fenntarthatósági vetélkedő témáit, a biodiverzitás, a fenntartható értékek, az energia és a hulladék köré csoportosították. Kiemelt területként tekintünk a környezetvédelemre, s erre neveljük a hétköznapokban is diákjainkat.

Kustor Zsófia igazgató a díjjal és az elismerést tanúsító oklevéllel

Fotó: Szakony Attila

Hozzátette: ezt bizonyítja, hogy a gyerekek bevonásával fákat ültettek, szelektíven gyűjtik a hulladékokat és az energiafelhasználás tekintetében is tudatosan gondolkozó generációt szeretnének nevelni. A jövő ifjúsága ugyanis már zölden gondolkozik, s tudatosan él. Ezt a szemléletet próbálják „elültetni” a gondolataikban, melynek a legfontosabb lépése, hogy már az óvodában elinduljon ez a fajta szemlélet. Csak ilyen tudatos gondolkodással csökkenthető minimálisra az ökológiai lábnyom.

– Személyes küldetésemnek tekintem, hogy zöldebb felfogásra sarkalljam a fiatalokat – folytatta Kustor Zsófia Ágnes. – A fenntarthatóság olyan terület, melyben a pedagógus kollégáimmal, a szülők támogatása mellett kiválóan működik. A mostani díj ezt a befektetett munkát igazolja. Annyira tudatos úton járunk, hogy még a kiállításaink tematikáját is igyekszünk a természetvédelem köré csoportosítani. S úgy látjuk, hogy már tanulóink is magukénak érzik ezt a látásmódot és átadják a tágabb környezetüknek.