A Zöld pünkösd elnevezésű egész napos rendezvénysorozat 9.30-kor egy magyar kutyafajtákról szóló előadással kezdődik, majd egymással párhuzamosan egy 15 kilométeres erdőismereti, illetve egy rövidebb gyógynövény-ismereti túrára invitálják az érdeklődőket. Akik helyben maradnak, azok számára is lesznek szervezett programok, hiszen 11 órától a Pityerszeren tartott vadlovakat és bölényeket mutatják be az érdeklődőknek. A délelőtt folyamán szóba kerül a nádi farkasok világa is, 11.30-tól lepkevadászatot tartanak, s a népi műemlékegyüttes egyes elemeinek korabeli funkcióit szintén ismertetik tárlatvezetések során a nemzeti park munkatársai. Ez utóbbi három programot délután megismétlik.

A nap folyamán mindemellett az Őrséghez kötődő kézműves és védjegyes kirakodóvásár, környezeti nevelési játék, az őrségi hagyományokat bemutató filmvetítés, valamint ismeretterjesztő előadások várják az érdeklődőket. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, azokra az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság telefonszámán vagy elektronikus levélcímén lehet jelentkezni.