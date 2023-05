Ákosnak 2023-ban ugyan volt már néhány fellépése – legutóbb április 30-án Sopronban –, ám ezek rendszerint vagy a Magunk maradtunk című filmjének vetítéssel egybekötött közönségtalálkozóit jelentették, vagy olyan különleges alkalmakat, mint például a március 19-i szentgotthárdi Kaland a régi királlyal című Krúdy-est, ahol a művészettörténész Szigethy Gáborral szerepelt közösen a felolvasást tartó énekes-dalszerző. Koncertje idén még nem volt, így a június 3-i veszprémi fellépése nemcsak nyári, de egész éves turnéstartnak is tekinthető. Az Európa Kulturális Fővárosa programhoz is kapcsolódó fellépését egy siófoki és egy erdélyi, csíkszentsimoni koncert követi, majd így érkeznek meg Keszthelyre, a Balaton-part egyik legszínvonalasabb szórakozóhelyére, a Viviera Beach-re.

Ákos idén jubileumot ünnepel, hiszen első szólólemeze, a Karcolatok harminc esztendeje, 1993. március 23-án jelent meg. Ennek apropóján 2023. december 16-án a budapesti Papp László Budapest Sportarénában is fellép, ahol az énekes-dalszerző által még soha korábban nem vállalt ültetett, akusztikus jellegű, több műfajt is felvonultató, három évtized munkáját átfogó produkciót láthat a közönség. A nyári turné programja tehát ettől teljesen eltérő lesz, ám Ákos természetesen azokon a koncerteken, s így a keszthelyi fellépéseken is megemlékezik a Karcolatok albumról.