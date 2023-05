A kortárs művésztelepről a házigazdák, Ludvig Klára és Ludvig Zoltán festőművész sajtótájékoztatón beszéltek. Elmondták: az előző évtizedek hagyományait követve 35 magyar és külföldi művész vesz részt a szimpózium munkájában.

- A Kendlimajorba látogató alkotók a világban meglévő irányzatokból mutatnak meg széles szeletet - folytatták. - A művészetkedvelő közönség előtt nyitott a telep, ráadásul a látogatók személyesen is találkozhatnak az alkotókkal. A művésztelep többek között hazai és külföldi magánszemélyek, cégek támogatásával és pályázaton nyert forrásból valósul meg. Szinte minden napra jut valamilyen program, amelyek ingyenesen látogathatóak.

Hozzátették: május 28-án vasárnap 19 órakor lesz a nyitóünnepség, ahol Tóth Lucia, Kisrécse polgármestere köszönti a vendégeket, majd Nagykanizsa Megyei Jogú Város Vegyeskara és a Tiborcz trió. Május 30-án, kedden 17 órakor Nagykanizsán, a Plakátházban „Ludvig 70” címmel Ludvig Zoltán festőművész gyűjteményes kiállításának megnyitója lesz, melyet Matits Ferenc művészettörténész nyitja meg.

Aztán június 3-án, szombaton 10 órától a műgyűjtők napját tartják, másnap június 4-én, vasárnap 10 órától nyílt nap lesz. Bár a művésztelep minden nap látogatható, de ezzel még inkább szeretnék felhívni a figyelmet erre a lehetőségre.Esténként 21 órától pedig a művészek egyenként is bemutatkoznak.Június 10-én, szombaton 19 órakor ünnepélyes záró kiállításon mutatják be a két hét termését.