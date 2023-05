A Zaol-podcast vendége nemcsak eddigi szakmai életútjáról mesélt, hanem a bibliotéka legújabb törekvéseiről is szót ejtett, miközben kiderült, mennyire kreatív és leleményes, összetartó a gárda. A beszélgetés során ismertette a 70 éves, Családbarát Hely és Munkahely, valamint Minősített könyvtár címmel büszkélkedő intézmény jubiláló és most induló programjait. Az igazgató kitért a digitális világ adta lehetőségekre, az online kölcsönzésre, az átvételi ponton működő könyvtári szolgáltatásra. Megtudhattuk azt is, hogy a hagyományos és lokálpatrióta programok mellett megfér a könyvek házában a kardioedzés vagy a Deák-dekor makerspace műhely, kreatív klub, ahol kisebb dekortárgyak készíthetők 3D-s nyomtatóval. Ugyancsak újdonság a bibliotéka PR-tevékenységében az ajándék papírzacskó, melyen ott díszeleg mottójuk: „Könyvtár. Több, mint gondolnád...”