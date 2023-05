A nagykanizsai Halis-könyvtárba érkezik május 26-án pénteken 17.30 órakor Bíró Szabolcs, akinek fő témája a középkori történelem. Az író-olvasó találkozón a méltán híres Anjouk történelmi regénysorozatáról is szó esik, aminek nyolcadik kötete, a Dél pörölye megjelenése június elejére várható.

Benke Dániel könyvtáros, a kötetek ismerője elmondta: a szerző írt már fantasyt, horrort, ifjúsági regényt, képregényt, forgatókönyvet és mesekönyvet is. Az írás mellett tizenegy éven keresztül volt a Csak Van rockzenekar frontembere, 2019 óta pedig a HaddelHadd hard rock együttes énekesi posztját tölti be. Historium néven létrehozta egyéni vállalkozását, amelynek révén a könyvkiadói és a rendezvényszervezői munkába is belekóstolt. Aztán megalapította a Csallóközi Anjou Károly Bandérium hagyományőrző közösséget, amely néhány éves működése által sokat segített az Anjouk-sorozat világának megteremtésében. Bíró Szabolcsot 2016-ban, a Szent György Lovagrend alapításának 690. évfordulóján, Visegrádon lovaggá ütötték. Egy évvel később Eger Kulturális Nagykövete lett, de megkapta a Szent György Lovagrend lovagkeresztjét, hadiszalagon a Szent Koronával is.