A „Tengernyi nosztalgikus történet” több mint 20 horvát útirajzot tartalmaz magyar nyelven, két irodalmi esszét és horvát nyelvű önéletrajzi ihletésű kisregényt. A szerző Mihovics József, akit a Zalai Hírlap nyugalmazott felelős szerkesztőjeként is ismerhetnek. A kötetet csütörtökön mutatták be Zalaegerszegen, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban, ahol Kiss Gábor főkönyvtáros beszélgetett a szerzővel. A rendezvény vendége volt Ivana Herceg igazgató, a Horvát Idegenforgalmi Közösség Magyarországi Képviseletének vezetője is.