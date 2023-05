Lekszikov Csaba elmondta: a hetedik alkalommal megrendezendő fesztivál minden eddiginél nagyobb és látványosabb lesz, a meghívott közel 40 tánccsoport az Erzsébet téren felállított két színpadon, az Ady utcában és a Fő úton tartja bemutatóit. A két nap során négy koncertre is sor kerül.

- Pénteken délelőtt az óvodások és az iskolások táncos bemutatóival veszi kezdetét a fesztivál, majd a 14 órás megnyitót követően egymást váltják a táncbemutatók és a koncertek, 16.30 órától a vérpezsdítő rockabilly-t játszó Dinamits Dudes lép színpadra, majd 20.30 órától a reggie stílust képviselő ManGo Rise koncertezik. Szombaton a karneváli felvonulás 14.30 órától indul a Színház utcától, melynek keretében közel 800 táncos vonul végéig a városon, egészen az Erzsébet térig. Aztán 16.30 órától a Fiesta zenekar, 17.45-től a rockslágereket játszó Konnektion lép színpadra, majd este 20 órától Oláh Ibolya ad koncertet. A fesztivált tűzijáték és hajnalig tartó utcabál zárja - tájékoztatott Lekszikov Csaba.

Berta Krisztián önkormányzati képviselő hozzátette: a fesztivál egyértelműen a város kulturális életét színesíti, arról nem is beszélve, hogy számos kísérőprogram, például stand up comedy műsorok is lesznek a Kiskastély udvarán.