Erről beszélt a pénteki beharangozó sajtótájékoztatón Manninger Jenő polgármester, kiemelve, a július 6-9. közötti rendezvényt a Veszprém-Balaton EKF-projekt támogatja. Ezúttal a Viviera Beach is csatlakozik a fesztiválhoz, tovább bővítve annak kínálatát.

A város első embere hangsúlyozta, több korosztályt megcéloznak a programokkal, s „különösen a fiatalok hangsúlyosabb bevonása mutat túl az eddigi KeszthelyFesteken”. Manninger Jenő elmondta: sokrétű lesz a fesztivál, amelynek tematikájában a világzene, az irodalom és a képzőművészet éppúgy megtalálható, mint számos, családoknak szóló élmény.

Stadler Tímea Kinga, a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója mindehhez hozzátette: „Ha bárki keresné a választ arra a kérdésre, mi a közös Fábry Sándorban, T. Danny-ben és a Hunyadi-könyvek szerzőjében, Bán Jánosban, akkor arra az egyetlen válasz: a KeszthelyFest!”, amely az élményközpontú szórakoztatás mellett minőségi tartalmat is ad majd a látogatóknak.

A nagykoncerteken a Csík zenekar Presser Gáborral, az Első Emelet és az R-GO lép fel, a kisebbeket és a családokat pedig Farkasházi Réka és a Tintanyúl, valamint az Iszkiri zenekar is szórakoztatja.

Stadler Tímea Kinga sorolta a további különlegességeket is. Négy helyi képzőművész festményeken örökíti meg a fesztivál pillanatait, s ezekből a képekből mini tárlat nyílik majd a Balaton Színházban. Az egészségtudatosság jegyében pedig a családoknak „mentes főzősarkot” hoznak létre, ahol Herczeg T. Andrea és Vágó Piros rádiós műsorvezető készít majd csodás ételeket, akár a látogatókkal közösen.

Az irodalom szintén újdonságként jelenik meg az idei programsorban. E „szekció” helyszíne a Klassz Kultbisztró lesz, ahová ellátogat Bán János író, műsorvezető, az M5-csatorna igazgatója és Piroch Gábor világhírű kaszkadőr is. Ugyancsak nóvum, hogy a divat világába is elkalauzolják a vendégeket, akik találkozhatnak Schiffer Miklós divat- és stílustanácsadóval, emellett lesz látványos bemutató is, ismert hazai tervezők munkáit felvonultatva.

Az igazgató leszögezte: fontos szerepet kap az idei KeszthelyFesten az állatvédelem, a program során gyűjtést is rendeznek zalai szervezetek javára, Látrányi Orsi okleveles tréner pedig interaktív foglalkozásokat tart majd.