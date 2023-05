A házigazda klub tagja, Jakabfyné dr. Osztovics Katalin köszöntötte a megjelenteket, majd a produkciók előtt minden fellépő csoportot bemutatott a nagyközönségnek. Az eseményen köszöntötte a vendégeket Pácsonyi Imre, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke, az idősügyi tanács elnöke, dr. Egyed Péter, a Zala Vármegyei Kormányhivatal nyugdíjbiztosítási és rehabilitációs igazgatási főosztályvezetője, dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere, valamint Herkliné Ebedli Gyöngyi, a rendezvénynek helyet adó Izsák általános iskola igazgatója. Dr. Kocsis Gyula, az Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség zalai elnöke megnyitójában elmondta:

– Minden évben rendeztünk eddig is szavalóversenyeket tagjainknak, az idén, Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulóján arra gondoltunk, hogy mivel a nyugdíjas szerveződéseinknek vannak dalkörei, irodalmi színpadai, szervezzünk előadásokat megzenésített Petőfi versekből, mutassanak be egyéb feldolgozásokat a klubok a nagy költő születésének évfordulója alkalmából. Az ötlet tetszett klubjainknak is, melynek bemutatója most történik meg.

Fotó: Győrffy István

A klubok, név szerint a Páterdomb a Kultúráért Egyesület, a Nyugdíjas Pedagógus Egyesület, a Nefelejcs Nyugdíjas Klub, a Szív- és Érbeteg Egyesület, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub, a Civil Nyugdíjas Klub, a Besenyő a 2000-es Években Alapítvány Nyugdíjas Klubja, a Cserszegtomaji Tátika Népdalkör, valamint a házigazda Évgyűrűk Nyugdíjas Klub a megelőző sorsolás sorrendjében mutatta be nagy sikerrel műsorát, melynek végén a zsűri értékelése is elhangzott. A bírálóbizottság elnöke, Iványi Ildikó, az Életet az Éveknek szövetség kulturális alelnöke – tagjai: dr. Kocsis Gyula, Vidovicsné Bene Erzsébet, az Életet az Éveknek szervezet alelnöke, Herkliné Ebdeli Gyöngyi – azzal kezdte értékelőjét, hogy a költő visszatért, hiszen 38 költemény hangzott el különböző formációban, magas színvonalon feldolgozva.

Varjasi Gábor, a házigazda nyugdíjasklub zenei vezetője közös éneklésre hívta a megjelenteket, őt azért is említjük meg külön, mert a Szeptember végén című verset sajátos formában zenésítette meg, s részben énekkel, részben rappel adták elő klubtársaival.