Az angol társulat fellépésével kezdődnek a bábművészeti világtalálkozó egerszegi eseményei. A részletekről hétfőn a program házigazdája, a Griff Bábszínház képviseletében Bartal Kiss Rita művészeti vezető és Szűcs István igazgató tartott tájékoztatót.

A hazánkban zajló 10. színházi olimpiára eljönnek a világ legismertebb bábtársulatai közül is jó páran. Fellépők érkeznek a Föld minden tájáról, még Ausztráliából, valamint Észak- és Dél-Amerikából is. A találkozó résztvevői 12 városban félezer előadást tartanak. Az első nap - május 27. - fellépői közé tartoznak az angol óriásbábosok, gólyalábasok, valamint kesztyűbábosok, majd Sarkadi Bence a Világjáró marionetteket mutatja be. Június 3-án szombaton délelőtt 10 órától észt, magyar és ausztrál művészek lépnek fel, és június 10-én is bábos délelőtt lesz 10 órától a Dísz téren. A bábművészekkel találkozhatunk az Egerszeg Fesztivál Takarékon című háromnapos programján is június 16-18-án. A három napon közel harminc előadás, valamint interaktív játékok részesei lehetnek az érdeklődők. A programok sokaságáról a Griff Bábszínház internetes oldalán is lehet tájékozódni.

A bábművészeti világtalálkozó zárását június 30-án Budapesten, a Magyar Zene Házában tartják, ahol az egerszegi társulat az Ilók, Mihók és más bolondságokat adja elő.