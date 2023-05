A május 28-ai gyermeknap egyik érdekessége az óriási legófal építése lesz. A nyíregyházi Tekerd! csoport 36 ezer mini legókockát biztosít a játékos kedvű kicsiknek és felnőtteknek, akik a 34 éves New York-i képzőművész, Rob Anderson egyik „Kittizen” falfestményét rakják majd ki az apró építőelemekből. A Vizslaparkban emellett kutyabemutató, órisábuborék-show, Mátyás királyról meseelőadás és csokigyáros édességosztó, valamint KRESZ-pálya, katonai akadálypálya és mátrix tájfutás várja a kicsiket.

A részletes programokat a Keresztury Dezső VMK honlapján is megtalálhatják, valamint itt is olvashatják.

Vizslaparki gyermeknap május 28., vasárnap 10.00-18.00

Programok:

10.30 Agility a Göcsej Kutya Klubbal 13.30 Egy utca só az All in Two duóval 14.30 Interaktív óriásbuborék-show 15.00 Mátyás mesék – Kacagtató előadás kicsiknek és nagyoknak Kiss Gergely Geret előadásában 16.00 Csokigyáros édességosztó showműsor

Térprogramok:

10.00-18.00 között:

Óriás Legófal építése a nyíregyházi Tekerd! csoporttal

Ugrálóvárak kicsiknek és nagyoknak

Népi fajátékok

Kézműves játszóház

Arcfestés, csillámtetoválás, hennafestés

Lufihajtogatás

Közlekedési akadálypálya a Zalaegerszegi Polgárőr Egyesülettel

Mentőautó-bemutató

Civil szervezetek standjai

14.00-18.00 között:

Zsonglőr játszóház

Katonai akadálypálya a Magyar Honvédség Toborzóirodájával

Mátrix tájfutás a Zalaegerszegi Tájfutó Clubbal

Büfé, popcorn, vattacukor, fagyi



Másnap a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban és környékén rendezik meg a Családi Pünkösdöt műhely- és mesterségbemutatókkal, köztük hímzett illatzsák és papírsárkány készítésével. A prószafesztiválra idén 30 sütőcsapat jelentkezett. Ismét mesterszakácsokból álló zsűri értékeli a finomságokat, a díjakat három kategóriában osztják ki, majd megválasztják a prószakirályt. 14 órától a Re-Folk zenekar, a Kishétrét együttes és Zalai Táncegyüttes lép fel, valamint 18 órakor Maszkura és a Tücsökraj ad koncertet. A prószafesztivál esőnapja június 4., ám a szervezők bíznak a jó időben.

XV. Családi Pünkösd - Népi Hagyományőrzők Fesztiválja és XXVII. Göcseji Prószafesztivál május 29., hétfő 13 órától

Prószás események

13.00- 18.00 Prószasütés és kóstolás a völgyben

14.00 Zsűrizés

15.00 Pünkösdi prószakirály-választás

17.15 Prószasütés eredményhirdetése

Színpadi programok

14.00 Re-Folk Zenekar műsora

15.30 Kis Hétrét Együttes gyermekműsora

16.30 Zala Táncegyüttes előadása

18.00 Maszkura és a Tücsökraj koncert

Játékok, látnivalók:

népi kézműves játszóházak, mesterségbemutatók, kirakodóvásár, kiállítások az alkotóházban, népi játszóterek, kosaras körhinta, rodeóbika

Helyszín: Gébárti Szabadidő Park és a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház

Zalaegerszeg, Gébárti-tó.