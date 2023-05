Az információs emléktáblát a ZalaSzántói Lokálpatrióta Egyesület állította, a mementó elkészítésében Szekér Imre Tibor elnök, Szekér Anikó, Nagy Ádám, Czinderi Béla és Simon József működött közre. Mindezt másfél évtizedes kutatómunka előzte meg, hiszen a civil közösség legfontosabb célja az első világháborúban szolgált zalai gyalogezred emlékének őrzése és bemutatása.

E közben mélyedtek el a korábban még történész körökben is kevéssé ismert Szigethy Halper Marcell élettörténetének feltárásában, aki az I. világháború négy évében vezette a 48. gyalogezredet. Kezdetben még az sem volt pontosan dokumentálva, hol nyugszik a magyar történelem egyik kiemelkedő – de méltatlanul elfeledett – alakja. Ma már történelmi tény: a parancsnok 1929. április 8-án Skaricevóban hunyt el, s ott helyezték örök nyugalomra.

Horváth Tamás, a Honvédelmi Minisztérium katonai örökség főosztályának vezetője kijelentette: az ezred vezetőjének „karizmáját dicséri, hogy az összeomlás után, bár számos alakulat felbomlott, gyalogmenetben vezette Nagykanizsára mindvégig fegyelmezett” katonáit.

– A gyalogos ezredes bátran végigküzdötte a háborút, ahogyan erről számos kitüntetése is tanúskodik. Jó katonatiszt, kezdeményező parancsnok volt, aki igyekezett a kapott parancsokat végrehajtani, de bátran hozott az adott harchelyzetben szükséges önálló döntéseket is. Történelmi alakja példává nemesült az utókor számára. Olyan példává, akire emlékeznünk nem csak feladatunk, de szent kötelességünk is – hangsúlyozta Horváth Tamás.

Az emléktábla megáldása után dr. Bíró Andor, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatóhelyettese és Zoran Gregurovic, Krapina polgármestere leplezte le az emléktáblát, amelyet megkoszorúztak mások mellett Szigethy Halper Marcell leszármazottai, vitéz gróf tolnai Festetics Márió, a Vitézi Rend tengermelléki és horvátországi területi törzskapitánya és Davor Kopanji dandártábornok, a budapesti horvát nagykövetség véderőattaséja s a Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület vezetői is.

A megemlékezés után Horváth Tamás, a HM főosztályvezetője azt mondta a Zrínyi katonai filmstúdió stábjának: „Nagyon fontos az elhunyt bajtársak emlékének átörökítése és visszaemelése a köztudatba, hiszen számos olyan első és második világháborús hősünk volt, akikről a történetírás megfeledkezett. Fontos feladatunk, hogy az ő emléküket visszaemeljük a köztudatba. Egy katonának szüksége van jó fegyverre, jó egyenruhára, de szüksége van olyan szellemi töltésre is, ami büszkévé teszi arra, hogy ő magyar honvéd”.