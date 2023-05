A Magyar Divat és Design Ügynökség, valamint a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum "Kerülj képbe! - Év felfedezettje címmel a kreatívipar iránt érdeklődő diákok számára hirdetette a pályázatot. Céljuk, hogy ráirányítsák a fiatalok figyelmét a kreatív munkában rejlő lehetőségekre, s alkalmat teremtsenek a tanulóknak a tehetségük kibontakoztatására. A ZSZC Báthory István Technikumában a divattervező és a dekoratőr képzés új ágazatnak számít, hiszen csupán 2021-szeptemberétől oktatják. Sikerült kiváló és elkötelezett szakma tanárokra szert tenniük: a divattervezőket Krajczár Béláné stíluskommunikátor, a dekoratőröket Müller Imre művésztanár pallérozza.

A verseny és a teljesítmények értékelése a Joy Cafe kávézóban Csalár Bence divatszakértővel és Pusztai Zsuzsanna igazgatóval - a képen (balról jobbra) Balogh Bianka Viktória, Müller Imre, Ferincz Bernadett, Krajczár Béláné, Lóránt Zsolt, Varga Andrea, a ZSZC főigazgató helyettese és Csalár Bence

Fotó: Fincza Zsuzsa

A versenyre a 10. C osztályból "Dekorvarázs" névvel Balogh Bianka Viktória divattervező-, Deák Sarolta és Ferincz Bernadett dekoratőr tanuló jelentkezett, felkészítésükhöz, mint fraktálgrafikus hozzájárult Lóránt Zsolt matematika és számítástechnika tanár is – az ő érdeme, hogy a ruhakollekció eredetileg fehér neoprén anyagára fraktálképet (számítógépes algoritmusok alkalmazásával létrehozott művészeti alkotások) nyomtattak. Summa summarum, a Báthory-s diákok nem csak a ruha fazonját, hanem az anyag mintáját is maguk tervezték és sokat nyomott a latba, hogy a ruhához dizájnos csomagolást, díszdobozt is készítettek.

A lelkes tanárok a tehetséges diákokkal és a két ruhával, aminek a mintáját is maguk tervezték. A képen (balról jobbra): Lóránt Zsolt, Balogh Bianka Viktória, Krajczár Béláné, Ferincz Bernadett és Müller Imre

Fotó: Fincza Zsuzsa

– Büszkék vagyunk tehetséges diákjainkra, felkészítő tanáraikra, 28 nevező között a 3. hely nagyon szép eredmény, főleg, ha hozzátesszük: a mi lányaink még csak 10. évfolyamot végzik, míg a többi versenyző 2-3 évvel hosszabb ideje a szakmát – fogalmazott Pusztai Zsuzsanna, a Báthory-technikum igazgatója.

A zalaegerszegi diákok bemutatóját megtisztelte jelenlétével Csalár Bence divatszakértő, divatújságíró, "A fenntartható divat kézikönyve" és a "Színfalak mögött - A magyar divat" című nagysikerű könyvek szerzője, a "Kerülj képbe! - Az év felfedezettje" pályázat nagykövete. A stylist szerint a pályázat érdeme, hogy a divatipar átlépte a főváros határát, vidéki városokban váltak láthatóvá tehetséges fiatalok, megmutatta. hogy a kreativitás milyen nagy mértékben képes megújítani a szakmát. A bemutatón a ruhákat tervező Balogh Bianka Viktória, és a díszdoboz alkotója, Ferincz Bernadett vett részt.. Az 5 éves képzés 2. évének végén (hamarosan) kreatív ágazati vizsgát tesznek, s utána évben szakosodnak majd a divattervező, illetve a dekoratőr szakmára. Remélik, továbbra is együtt dolgozhatnak, s biztosra vehetjük, ígérték, hogy az alkotást, az értékteremtést az iskola befejezése után sem hagyják abba.